"Olukorrast riigis": EKRE stiil tõi väärtuste kokkupõrked ministeeriumides

Andrus Karnau sõnul on EKRE toetus oma ministrile Mart Järvikule iga päevaga läinud järjest leebemaks.

Karnau rääkis, et kui esialgu oli see toetus nii kõva, et öeldi, et kui Mart Järvik peab lahkuma, siis lahkub ka EKRE valitsusest, ent neljapäeval Helme enam ei öelnud kui kaua ja millistel tingimustel ta Järviku selja taga seisaks. "Ta seisab, aga sealt oli eelmisele nädalala omane bravuursus kadunud," märkis Karnau.

"Oodata on kolme valitsuserakonna juhi kohtumist, kus peaks kokku lepitama Mart Järviku lahkumine. Kas Mart Järvik ka sellisel juhul, kui Mart Helme käsib tal lahkuda, lahkumisettepanekule allub, seda me ei tea. /.../ Olukord on tõesti selline, et nii kodupartei kui ka valitsuspartnerid on ühes või teises vormis Mart Järvikule mõista andnud, et ministrina on ta oma käitumise hea tooni ületanud. Samuti ka sisuliselt teinud otsuseid, mis on tõlgendatav riigi kahjuks tegutsemisena. Hoolimata sellest pole ta aru saanud, et iga päev, mil ta ametis on, õõnestab ta valitsuskoalitsiooni usaldusväärsust ja tegelikult ka kogu Eesti riigi usaldusväärsust," lausus Karnau.

Marju Himma rõhutas, et toimuva juures on oluline roll ka maaeluministeeriumi kantsleril Illar Lemettil. "See nädal on toonud küsimuse, et kas ikkagi Illar Lemetti astus oma võimu piiridest üle. Lemetti on öelnud, et kogu asi hakkas eskaleeruma sellest, kui ta septembri alguses esitas prokuratuurile info selle kohta, et tema teada on ministeeriumis olnud korruptiivset käitumist. Kui see tõesti nii on, siis kuidas on võimalik Lemettit üldse vabastada põhjusel, kus ta on tegelikult käitunud nii nagu ta kantslerina oleks pidanud," küsis Himma.

"Ja teine asi. Kui EKRE poolt on toodud põhjenduseks, et Illar Lemetti ja ministri vaheline läbisaamine ei ole olnud hea, et see koostöö ei toimi, siis Lemetti sõnade kohaselt ei ole tegelikult temale tehtud märguandeid, et tema tööga ei oldaks rahul. See tekitab küsimuse, et kas kantslerile ikkagi saab päris nii öelda, et su nägu ei meeldi, mine minema. Ikkagi põhjus peab ka olema ja seda põhjendust ei ole välja toodud. Ja Lemettil on selles mõttes ka õigus minna edasi sellega kohtusse, nagu ta ka on ähvardanud," lisas Himma.

Karnau nentis aga, et kantsleri ametikoht paraku on selline, et kui ta ministrile ei meeldi, on ministril õigus ta kuue kuu möödudes välja vahetada. "Küsimus on sellest, kas seda tehakse intelligentsel või ebaintelligentsel moel," lisas Karnau.

Marju Himma tõi välja, et kuigi pidevalt viidatakse justkui oleks Lemetti nii-öelda Reformierakonna poolt ametisse pandud, siis tegelikult tõi Lemetti kantsleriks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

Himma märkis, et kui kantsler kaotab oma töö seetõttu, et ta tegi oma tööd, siis on riigis midagi väga valesti.

"Kui Järviku probleemist rääkida, siis minu meelest kõige täpsemalt sõnastas selle eile ühes vestluses üks kõrge riigiametnik, et Järvik käitus ministeeriumis nagu kolhoosiesimees," lausus Karnau.

Karnau osutas, et laiem probleem on ministrite nõunikes, kes on määratud EKRE juhtperekonna Helmete poolt või vähemalt nende heakskiidul või soovitusel.

"On arusaam, et ministri ja tema nõunike tulles on neil õigus kontrollida, üle võtta ja vajadusel ka vastupidine käik anda praktiliselt kõikide riigiametites olnud inimeste tööle. Sellest arusaamast lähtuvalt tulevad ka need segadused EKRE ministrite ja nende nõunikega erinevates ministeeriumites on. Kuna nad väljendavad reljeefselt usaldamatust, kui võimalik, siis annavad mõista, et inimesed ka vallandatakse, nii nagu see põllumajandusministeeriumi puhul näha on, kus nii kantsler kui ka asekantsler on ministri otsusega sisuliselt sule sappa saanud. Sellise käitumise puhul see tulemus ja reakstioon ongi ju käes - koostöö ei suju ja tulemuseks on laupkokkupõrge. Maaeluministeeriumis toimunu on sellest kõige ehedam näide. Kõigepealt ütleb minister, et ta pole valetanud ja siis on sunnitud tulema kantsler ja ütlema kõigile selgelt ja arusaadavalt, et minister on kahjuks valetanud," rääkis Karnau.

"See kahjuks näitab seda, kuhu me oleme EKRE ajastu poliitikaga jõudnud. Poliitilist kogemust ei ole, poliitiline kultuur lähtub sellest erakonnast," kommenteeris Himma.

"Tõenäoliselt see stsenaarium, mis näeb ette seda, et läheb kantsler ja siis läheb minister, on kõige tõenäolisem," arvas Himma.