"Mina palusin eelmise nädala neljapäeval - see on lihtsalt üks näide, aga loomulikult see ei olnud see põhjus - härra Lemettit valitsuse istungile selgitusi andma. Valitsus on kantsleri tööandja. Ta ei olnud välislähetuses, aga ta pidas vajalikuks teha midagi muud ja mitte tulla. Kindlasti niisugused näited ei ole head sellise töise suhte kandmiseks, hoidmiseks," rääkis Ratas teisipäeval "ERR-i raadiosaates "Vikerhommik".

"Tavaliselt on nii, et kui suhetes on probleemid ja üks pool läheb ära, siis ei saa kunagi öelda, et küsimus on lahendatud," põhjendas Ratas maaeluminster Mart Järvikuga samal ajal ka Lemetti ametist vabastamist.

"Teiseks - Eesti Vabariigis on iseseisvuse taastamise järel ka eelnevalt vabastatud kantslereid, suure tõenäosusega tehakse seda ka tulevikus, seda näeb ette seadus ja nii see on olnud - kui koostöö ei laabu ministriga, ja see on tõesti mõlemapoolne pingutus, et see koostöö laabuks," rääkis Ratas.

Ta kinnitas taas, et Järviku ja tema erakonna EKRE nõudel Lemetti ametist vabastamisest ei saa välja lugeda mustrit. "See on kindlasti ennatlik ja ma ütlen täna ka siin Vikerraadio stuudios, et igal juhul ametnikkond saab tunda ennast kindlalt, ta peabki rääkima (korruptsioonikahtlustest ministeeriumis nagu seda tegi Lemetti - toim.). On täna Eesti Vabariigis neid asekantslereid, kes on avalikult pahandanud või isegi rünnanud mind kui peaministrit - nad on täna ametis," lisas Ratas.

"Eesti on selles mõttes avatud ühiskond ja see kindlasti peab ka nii jääma. Aga loomulikult kantsleri ja ministri, kantsleri ja valitsuse vahel peab koostööt toimima," rõhutas peaminister.

Valitsus otsustas esmaspäeval vabastada ministriga koostöö mittelaabumise põhjendusega ametist maaeluministeeriumi kantsler Lemetti ning seejärel algatas Ratas ka maaeluminister Järviku ametist vabastamise, mille kinnitas õhtul president Kersti Kaljulaid.