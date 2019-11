Reinsalu: ma ei kahtle Türgi pühendumises NATO-le

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) kinnitas, et NATO kaitseplaan Balti riikide ja Poola kaitsmiseks on olemas ja toimiv.

"Rõhutan, et NATO-l on olemas kaitseplaanid kõikide alliansi riikide kaitsmise jaoks, sealhulgas on kehtivad kaitseplaanid Eesti, Läti, Leedu ja Poola kohta. Seega, plaan meie kaitsmiseks on olemas ja see on toimiv. Täna kehtivat meie regiooni kaitseplaani plaani ei ole keegi, sealhulgas Türgi, kuidagi kahtluse alla seadnud," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Kaitseplaanide ülevaatamine ja uuendamine on pidev protsess ning töö selles osas käib. Vahel diplomaatide läbirääkimistel põimuvad erinevad teemad. Töö lahenduste otsimisel käib, sellesse on kaasatud kogu NATO ja me oleme huvitatud kiire lahenduse leidmisest. Hetkel ei ole mingeid vetosid kasutatud, otsusteni jõudmine võtab oma aja," lisas välisminister.

"Rõhutan, et küsimus ei ole kuidagi Türgi ja meie erinevates arusaamades regiooni julgeolekupildist," ütles Reinsalu veel.

Reinsalu ütles, et kohtus hiljuti Eestis ka Türgi välisministriga ning, et on temaga julgeolekuküsimusi arutanud ka telefoni teel. "Ma ei kahtle Türgi pühendumises NATO, sealhulgas meie regiooni ühisele kaitsele," sõnas Reinsalu.

Luik: mureks ei ole põhjust

Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) kinnitas samuti, et kehtivad kaitseplaanid on olemas ja mureks ei ole põhjust.

"NATO kaitseplaane uuendatakse. See on tavaline, regulaarne tegevus. Selle ajal on ka kõikvõimalikke vaidlusi, arutelusid, aga need ei ole kuidagi seotud Türgi vastuseisuga Baltimaadele ja Poolale," lausus Luik.

"Kõik arutelud NATO-s lõppevad mingisuguse kompromissiga. See kompromiss tehakse üldiselt kõigi liikmesriikide vahel ja ma muidugi loodan, et me selleni jõuame," sõnas Luik.

Reuters kirjutas teisipäeval, et NATO diplomaatiliste allikate kinnitusel keeldub Türgi toetamast NATO Balti riikide ja Poola kaitseplaani, kuni NATO ei ole asu tugevamalt toetama Türgi sõjategevust Põhja-Süürias.