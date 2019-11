USA panus on olnud umbes 22 protsenti, kuid Trumpi administratsioon soovib seda vähendada 16 protsendini, teatas uudistekanal CNN.

USA ja NATO ametnike sõnul katavad alliansi teised riigid tekkiva vahe.

Tegemist on suuresti sümboolse sammuga, kuna NATO otsene eelarve on suhteliselt väike, umbes 2,5 miljardit dollarit, ning eraldi riikide kaitse-eelarvetest, mis alliansi sõnul peaksid olema vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT).

"Kõik liitlased on nõustunud uue kulutuste jagunemise formulariga. Uue formulari kohaselt kulutuste osakaal suurel osal Euroopa liitlastest ja Kanadal tõuseb, USA-l aga väheneb. See on tähtis demonstratsioon liitlaste panustamisest allianssi ja õiglasemast kuludekoorma jagamisest," ütles üks NATO ametnik, lisades, et uues formularis lepiti kokku sel nädalal.

NATO ühine eelarve hõlmab alliansi peakorteri ülalpidamist, ühiseid investeeringuid julgeolekusse ja mõningaid ühiseid sõjalisi operatsioone.

Üks USA kaitseministeeriumi ametnik ütles CNN-ile, et Ühendriigid võivad kokkuhoitavate summadega rahastada teisi sõjalisi jõupingutusi Euroopas, seal hulgas programme sellistes NATO-sse mittekuuluvates riikides nagu Ukraina ja Gruusia.

Järgmisel nädalal osaleb Trump Londonis NATO tippkohtumisel, mis on pühendatud alliansi loomise 70. aastapäevale.