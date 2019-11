Mihkelson: Türgi kolleegide kinnitusel peab riik NATO kohustustest kinni

Allikate sõnul keeldub Türgi toetamast NATO Balti riikide ja Poola kaitseplaani, kuni NATO ei hakka tugevamalt toetama Türgi sõjategevust Põhja-Süürias. Reutersi teatel nõuab Türgi NATO-lt Põhja-Süürias tegutsevate kurdi rahvakaitseüksuste kuulutamist terrorirühmituseks.

Türgi Reutersi uudist kommenteerinud pole.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul Türgi avaldus mingeid tegelikke tagajärgi kaasa toonud pole.

"Ma spetsiaalselt võtsin ühendust oma Türgi kolleegidega ja küsisin üle, et kuidas nüüd on Türgi hoiak Balti riikide suhtes. Sealt oli väga selge ühene kinnitus, et Türgi peab kinni kõigist oma kohustustest, ka NATO raames Balti riikide julgeoleku tagamisel," rääkis Mihkelson "Aktuaalsele kaamerale".

"Ma arvan, et meil tuleb silmas pidada, et NATO-l ei ole lähiminevikus olnud korraga nii palju väljakutseid, millega me tõenäoliselt koos liitlasruumis ei oska veel parimal moel hakkama saada ja kindlasti on mängus ka sisepoliitikad. Me näeme ka Eesti puhul, et sisepoliitika kahjuks tuleb mängu julgeolekuküsimuste menetlemisel," lisas ta.