Hiina sotsiaalmeediafirma blokeeris uiguuridest rääkinud USA neiu konto

Hiina ettevõtte ByteDance loodud sotsiaalmeediarakendus TikTok blokeeris USA teismelise neiu konto. 17-aastane Feroza Aziz oli teinud video, mis nägi välja kui meikimise õpetamine, kuid meikimise ajal kritiseeris neiu seda, kuidas Hiina Rahvavabariik kohtleb uiguure, ja teatas, et "praegu on Xinjiangi piirkonnas toimumas "teine holokaust, millest keegi ei räägi".

Enne konto tõkestamist oli video levinud sotsiaalmeedias kulutulena ning seda jõudis erinevatel platvormidel vaadata umbes üheksa miljonit inimest. Kui neiu blokeeringust Twitteris teada andis ja see avalikku tähelepanu pälvis, lõpetas TikTok blokeerimise, vabandas Azizi ees ning väitis, et tegu oli moderaatori inimliku veaga. Samuti rõhutas firma, et blokeering ei tulenenud Hiina poliitikast, vaid Azizi varasemast käitumisest TikToki keskkonnas, vahendasid BBC ja Times.

TikTok on varem korduvalt kinnitanud, et ei rakenda Hiina modereerimisreegleid väljaspool Hiina Rahvavabariiki.

Afgaani juurtega ameeriklanna Aziz firma selgitust ei usu. "Kas ma usun, et nad peatasid konto seoses asjaga üldse mitte seotud satiirilise videoga, mis oli minu varasemal ja praeguseks kustutatud kontol? Kohe pärast seda, kui ma olin üles pannud kolmeosalise video uiguuride teemal? Ei," nentis ta.

Kriitikud on Hiina Rahvavabariiki süüdistanud moslemitest uiguuride tagakiusamises. Väidetavalt on Peking paigutanud umbes miljon uiguuri koonduslaagritesse, kus on perekondi eraldatud ja kus uiguure sunnitakse oma usust ja kultuurist lahti ütlema.

Washingtonis tegutsev uiguuride organisatsioon The East Turkistan National Awakening Movement edastas hiljuti koordinaadid 182 väidetava koonduslaagri kohta. Organisatsiooni hinnangul võib vangistatud uiguuride koguarv olla suurem kui varem mitmel pool mainitud miljon inimest.

Rahvusvaheline Uurivate Ajakirjanike Konsortsium (ICIJ) avaldas omakorda lekkinud dokumentidele tugineva analüüsi uiguuride vastastest meetmetest Hiina Rahvavabariigis.

Hiina on oma poliitikat õigustanud esialgu laagrite olemasolu üldse eitades. Pekingi teatel on tegu kutseõppekeskustega, kus aidatakse Hiina moslemitel äärmuslusest hoiduda.