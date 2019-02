Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, seadsid kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo ei usu, et tehtud otsust tagasi pöörataks.

Twitteris avaldavad uiguurid märksõna #MeTooUyghur all pilte ja nimesid kadunuks jäänud uiguuridest, kes on Hiina võimude poolt arvatavalt vangistatud.

2017. aastal Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas kadunuks jäänud ja Hiina võimude vahistatud Heyit räägib 25-sekundises videopöördumises, et on uurimise all seoses Hiina seaduste rikkumisega.

Väljaspool Hiinat elavad uiguurid käivitasid rahvusvahelise Twitteri-kampaania, et saada kinnitust, et nende vangistatud sugulased veel elus on.

