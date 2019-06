ÜRO terroritõrjebüroo asepeasekretär Vladimir Voronkov külastas neljapäevast laupäevani piirkonda, kus inimõigusorganisatsioonide hinnangul on ligikaudu miljon moslemi vähemusse kuuluvat uiguuri paigutatud interneerimislaagritesse.

Voronkov ja Hiina asevälisminister Le Yucheng arutasid rahvusvahelisi terroritõrjepüüdlusi ja jõudsid ulatuslikule konsensusele, teatas Hiina välisministeerium pühapäeval avalduses.

Hiina on sattunud rahvusvahelise tähelepanu alla Xinjiangi piirkonnas elavate uiguuride ja teiste turgi keelt kõnelevate vähemuste kohtlemise tõttu.

Peking on õigustanud uiguuride mahasurumist väidetega, et laagrid on vabatahtlikud kutsehariduskeskused, mille eesmärk on usuäärmuslusele, terrorismile ja separatismile kalduvaid inimesi ümber kasvatada.

USA asevälisminister John Sullivan väljendas reedel ÜRO peasekretäri António Guterresega kõneldes muret Voronkovi visiidi üle.

"Peking näitab oma repressioonikampaaniat uiguuride ja teiste moslemite kallal terroritõrjesammuna, mida see ei ole," ütles Sullivan ja lisas, et Voronkovi visiit ohustab "neile valeväidetele usutavust andes" ÜRO mainet ja usaldusväärsust.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch ütles reedel, et ÜRO pidanuks saatma Xinjiangi inimõigus-, mitte terroritõrjeeksperdi.