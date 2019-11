Aktivistide teatel on neil dokumente vähemalt 500 laagri ja vangla kohta, kuhu on paigutatud uiguure. Nende sõnul võib vangistatud uiguuride koguarv olla rohkem kui varem mitmel pool mainitud miljon inimest.

Washingtonis tegutsev uiguuride organisatsioon The East Turkistan National Awakening Movement edastas koordinaadid 182 väidetava koonduslaagri kohta, kus uiguure sunnitakse oma kultuurist lahti ütlema, kirjutab uudisteagentuur AFP.

Google Earthi analüüsides olevat organisatsioon avastanud veel 209 väidetavat vanglast ja 74 sunnitöölaagrit, mille kohta on kavas detailsem ülevaade anda hiljem.

"Suures osas on tegu varem identifitseerimata kohta, seega võime rääkida ka palju suuremast [vangistatute] arvust," märkis organisatsiooni esindaja.

USA endine luureametnik Anders Corr, kes uiguuride organisatsiooni nõustas, lausus samuti, et 40 protsenti kohtadest on sellised, mida varem pole avastatud.

Inimõiguslased on üldiselt olnud seisukohal, et Hiina Rahvavabariigi võimud on pidanud kinni umbes miljon uiguuri ja muud Hiina elanikust moslemit.

Samas ütles USA kaitseministeeriumi kõrge ametnik Aasia küsimustes Randall Schriver sel kevadel, et see arv läheneb pigem kolmele miljonile kodanikule. Tegemist on erakordse arvuga juba seetõttu, et Xinjiangi piirkonnas elab kokku umbes 20 miljonit inimest.

Hiina on oma poliitikat õigustanud esialgu laagrite olemasolu üldse eitades. Pekingi teatel on tegu kutseõppekeskustega, kus aidatakse Hiina moslemitel äärmuslusest hoiduda.