Rootsi riiklik alkoholimonopol Systembolaget kavatseb järgmisel aastal lisada oma toodete hulka oluliselt odavamat õlut, et asuda võitlusse odava importõllega. Soome meedias pälvib see uudis tähelepanu ka seetõttu, et juba praegu on Rootsis õlu odavam kui Soomes ning Systembolageti samm suurendab hinnavahet veelgi.

Purk õlut (starköl) hakkaks uuel aastal maksma 6,8 krooni ehk 65 eurosenti. Praegu maksab selline õllepurk 79 eurosenti, kirjutab Helsingin Sanomat.

Starköl on Rootsi süsteemi kohaselt õlu, mille alkoholisisalduse mahuprotsent ületab 3,5 protsenti ning seda saab osta ainult Systembolageti poodidest. Toidupoodidest ja kioskites on müügil vaid õlu, mille kangus ei ületa 3,5 protsenti. Soomes saab pärast eelmise aasta lõpus toimunud alkoholiseaduse muutmist tavapoodides müüa alkohoolseid jooke, mille kangus on kuni 5,5 protsenti.

Systembolageti hinnangul on Rootsi puhul probleemiks see, et inimesed käivad odavamat ja kangemat õlut ostmas Taanis ja Saksamaal asuvates piiriäärsetes alkoholipoodides. Samas pole nendel kauplustel mingit vastutust või kohustusi Rootsi alkoholipoliitikat silmas pidades.

"Võtame näiteks õlle, mida saab praegu nii Systembolagetist kui ka välismaistest piiriäärsetest poodidest. Piiriäärses poes maksab see 3,3 krooni ja Systembolagetis koos pandiga umbes 10 krooni. Piiriäärse poe hind sulle ja mulle kui klientidele on madalam kui hind, mille eest Systembolaget selle ostab. See ei ole meie klientide suhtes õiglane," selgitas Systembolageti kommunikatsioonijuht Lennart Agen ringhäälingule SVT.

Ageni sõnul ei alusta Systembolaget siiski üldist hinnalangetuskampaaniat, vaid jutt on kahest õllest, mille tootmiseks oodatakse nüüd pakkumisi erinevatelt pruulikodadelt.

Odavama toote turule toomine võib omada mõju ka teistes riikides ehk võib tekkida olukord, kus mõned Rootsis reisil käivad inimesed hakkavad sealt õlut kaasa ostma, prognoosis Soome tervise- ja heaoluameti ekspert Thomas Karlsson.

"Systembolageti osa õlle ja muu alkoholi müügis on märkimisväärselt suurem kui Alkol Soomes. Kui nemad midagi teevad, on sellel palju suurem mõju," nentis ta.

Systembolaget müüb 60 protsenti Rootsis tarbitud alkoholist, Soomes on Alko turuosa umbes kolmandik.

Eurostati andmetel müüdi möödunud aastal Põhjamaade kõige odavamat alkoholi Taanis, kus alkohol oli muuhulgas ka odavam kui Eestis. Ka Rootsis oli alkohol selgelt odavam kui Soomes, Norras ja Islandil.

Üks põhjus, miks Rootsis hinnad nii madalad on, tuleneb krooni kursist. Kui kõrvale jätta kange alkohol, on ka aktsiis Rootsis madalam kui Soomes.

Erinev hinna mõju on selgelt märgata Soome ja Rootsi piiril Tornio ja Haparanda lähistel, kus soomlased käivad Rootsi poolel õlut ja veini ostmas ning rootslased omakorda käivad Soomes Alko poes kanget alkoholi ostmas.

Norras ollakse Rootsi õlle jätkuva odavnemise tõttu juba üsna murelikud, sest sealse pruulikodade liidu hinnangul toob see kaasa olukorra, kus norrakad lähevad üha rohkem Rootsi õlut ostma.

Artiklis märgitakse ka seda, et kui Eesti suvel alkoholiaktsiisi langetas, kardeti Soomes, et see suurendab taas soomlaste alkoholiostureise Eestisse. Mingil määral on aktsiisilangetus alkoholi toomist Eestist ka kasvatanud.