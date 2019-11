Soome sotsiaaldemokraadist peaminister Antti Rinne teatas reedel, et Soome Postiga seotud probleemide keskmes olnud riigifirmade minister Sirpa Paatero on esitanud tagasiastumisavalduse. Valitsusjuht kiitis lahkumisavalduse heaks, Paatero ise aha viibib praegu haiguselehel.

Soome Posti hiljutine otsus viia umbes 700 pakisorteerijat üle tütarfirmasse Posti Palvelut Oy tähendas, et nendele inimestele hakkaksid kehtima uued töötingimused ja nende töökohad oleksid tööstusvaldkonna ametiühingu haldusalas, mitte aga posti- ja logistikavaldkonna ametiühingu Pau all nagu varem. Samm tõi kaasa nii postitöötajate streigi kui ka ulatuslikud toetusstreigid. Vastasseisule õnnestus lahendus leida alles pärast pikki läbirääkimisi riikliku lepitaja vahendusel.

Rinne selgitas Yle teatel, et sotsiaaldemokraat Paatero polnud lähtunud tema juhistest, kuidas riigifirma tegevust tuleks juhendada. Peaministri sõnul ei toonud nüüdseks tagasi astunud minister ei edastanud postifirmale piisavalt jõuliselt valitsuse seisukohti.

Rinne lisas, et Soome Posti juhatus on tegutsenud valesti ja juhatuse rolli on asutud analüüsima. Täpsemalt süüdistas peaminister postifirma juhtkonda selles, et viimane on äsjase töövaidluse asjaolusid selgitades kuupäevadega vassinud ning väitnud, justkui oleks hiljutisel streike põhjustanud sammul valitsuse tugi.

Opositsiooniparteid Koonderakond ja Põlissoomlased aga süüdistavad ka peaminister Rinnet ennast parlamendi eksitamises.