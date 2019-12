Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnul pole ta valmis kiitma heaks Poola ja Baltimaade kaitseplaani, enne kui allianss toetab Ankarat tema mures Süüria kurdi võitlejate pärast.

Enne NATO tippkohtumisele lahkumist ütles Erdogan, et arutab kohtumisel asja Poola ja Balti liidritega.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas ERR-ile, et teisipäeval toimub teema arutamiseks kohtumine Balti riikide ja Poola liidrite ning Türgi presidendi vahel.

"Toimivad kaitseplaanid on olemas ja NATO kollektiivkaitse funktsioneerib. Meil ei ole eraldivõetuna meie regiooni kaitseplaanide uuendamise küsimuses mingit vastasseisu Türgiga. Küsimus on laiem ja meie huvides on leida kiiresti töötav lahendus. Täna kavatsevad seda teemat arutada Balti, Poola ja Türgi riigipead. Olen ise seda teemat arutanud oma kolleegidega ja teen seda kindlasti Londonis," kommenteeris Reinsalu.

Türgi heidab oma NATO liitlastele ette, et nad toetavad Baltimaade julgeolekumuresid, kuid ei pea Türgile kurdi võitlejatest lähtuvat ohtu millekski.