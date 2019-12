Ravimiamet näeb uudisteportaali fotodes reklaami

Ravimiamet pöördus ERR-i uudistetoimetuse poole seoses apteegireformi käsitlevate artiklite juures kasutatud fotodega, mis kujutavad ravimeid, nõudes nende fotode kohest asendamist teistsugustega.

"Mitmetel kasutatud piltidel on kujutatud kindlaid ravimeid, mistõttu on võimalik väita, et tegemist on ravimireklaamiga. Ravimireklaamile kohalduvad nõuded on sätestatud ravimiseaduses. Kuigi kõnealustel artiklitel puudub müügiedenduslik iseloom pildil kujutatud ravimite osas, siis selguse huvides ei ole taoliste piltide kasutamine korrektne. Seega palume veebis juba avaldatud artiklitel pildid ära vahetada ning tulevikus kasutada pilte, millel puudub otsene või kaudne viide kindlale ravimile," kirjutas ravimiameti inspektsiooniosakonna vaneminspektor Keili Kondike ERR-i uudisteportaalile.

Uudistetoimetus selgitas ravimiametile, et ERR pole nende ravimite fotol kujutamise eest raha saanud ning teinud need fotod omal initsiatiivil ja töötajate tööajast. Fotode näol ei ole tegemist reklaamiga, seda enam, et ERR on tervikuna reklaamivaba keskkond. Pealegi ei ütle seadused, et ajakirjanduslikul eesmärgil ei tohiks ravimeid pildistada, mistõttu hindas uudistetoimetus nõudmise fotod uudiste juurest eemaldada alusetuks.

Ravimiamet selle vastusega aga ei rahuldunud. Inspektor saatis seepeale väljavõtteid nii tarbijakaitseseadusest kui ka ravimiseadusest. Esimese järgi loetakse reklaamiks teavet, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

"Ravimiseadus ei keela ravimite pildistamist, kuid nende piltide avalikustamine üldsusele võib muutuda ravimireklaamiks ravimiseaduse mõttes," selgitas inspektor Kondike ERR-ile. "Ravimiseaduse eesmärk on tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutu ja sihipärane tarvitamine. Artiklite juures piltide kasutamine, millel on kujutatud konkreetseid ravimeid ilma piisava informatsiooni ja ohutusalase teabeta ei täida ravimiseaduse eesmärki ning võib seeläbi kujutada ohtu rahvatervisele."

Ravimiamet jäi selle juurde, et ERR peaks ravimipakendite fotod uudiste juurest eemaldama.

"Mõistan, et piltide tegemine on kulutanud teie tööaega, kuid usun, et ka teie jaoks on kaalukam rahvatervise kaitse. Veel soovin lisada, et ravimite kujutamine ei ole keelatud, kuid oluline on vältida isegi kaudset viidet konkreetsele ravimile," teatas Kondike.

Ka ERR-i õigusosakonna juhataja Liina Urboja jäi seisukohale, et ravimiamet tõlgendab ERR-i uudistetoimetuse kasutatud fotosid valesti, mistõttu on nende eemaldamise nõudmine tarbetu.

"ERR portaalis avaldatud artiklid räägivad aktuaalsest teemast, apteegireformist, ning nende teemade juures on illustratiivselt kujutatud erinevaid ravimipakendeid. Artiklites ei räägita ei otseselt ega kaudselt ravimite tarvitamisest ega kutsuta üles ravimite ostmisele või tarvitamisele, sealhulgas ei viidata pildil kujutatud ravimite omadustele ega ravimitootjale. Seega antud illustratiivsete fotode avaldamise puhul puuduvad reklaamile omased tunnused ja reklaami avaldamise eesmärk- teenuse osutamise või kauba müügi suurendamine, ürituse edendamine või isiku käitumise avalikes huvides suunamine. Ei ole eluliselt usutav, et antud illustratiivne foto suurendaks mõne pildil kujutatud ravimi tarbimist või müüki," selgitas Urboja ERR-i vastuses terviseametile.

"Sellisel kujul illustratiivsete fotode avaldamise piiramine muudaks ajakirjanduses materjalide koostamise väga keeruliseks," tõdes Urboja. "Ei ole mõeldav, et näiteks alkoholiaktsiisist kirjutades või uudist edastades ei tohiks avaldada videolõike või fotot alkoholipudelitest. ERR-i hinnangul tuleb teabe reklaamina käsitlemise juures silmas pidada siiski konkreetse materjali avaldamise eesmärki ja selle tajumist üldsuse poolt ning nende võrdlemist reklaamiseaduses sätestatud reklaami mõistega."

Ravimiamet ei ole ERR-i täiendavate selgituste suhtes veel seisukohta võtnud.

