Soome välisminister eitas salaplaani laste tagasitoomiseks Süüriast

Soome välisminister Pekka Haavisto eitas, et avaldas konsulaarküsimuste juhile Pasi Tuominenile survet tagasi astuda, kuna too ei nõustunud korraldama Süürias al-Holi laagris olevate laste tagasitoomist enda nimel.

Haavisto ütles esmaspäeva hilisõhtul antud pressikonverentsil, et ta ei ole kavandanud ka mingit salaplaani al-Holis olevate Soome taustaga džihadistide laste tagasitoomiseks.

"Kui nägin seda uudist, et on plaan tuua lapsed üksi tagasi, seal öeldi, et see on müstiline plaan. See on müstiline plaan ka minu jaoks, ma ei ole sellist kavandanud," sõnas minister.

Haavisto sõnul on selline plaan võimatu, kuna Süüria kurdiametnikud ei lase lapsi üksi minema - kui, siis ainult erandjuhtumitel.

Ilta-Sanomat kirjutas esmaspäeval, et minister Haavisto on püüdnud mõjutada Tuomineni tooma lapsed koju nn konsulaarküüdiga ja langetama otsuse enda nimel. Lehe väitel oleks Tuominen pidanud ameti maha panema, kuna ei soostunud sellise plaaniga. Seda Haavisto nüüd eitab.

Haavisto ütles, et al-Holi küsimustega tegelema on määratud eraldi ametnik ning asja taustal on õiguskantsleri oktoobrikuine otsus, et vähemalt lapsed tuleb al-Holi ohtlikest tingimustest ära saada.