Soomes vallandus skandaal, mille keskmes on välisminister Pekka Haavisto, kes survestas ministeeriumi ametnikku tegema seadusvastast otsust Süürias põgenikelaagris asuvate niinimetatud ISIS-e laste riiki toomiseks.

Roheliste erakonna juht Haavisto tahtis, et välisministeeriumi konsulaarosakonna direktor Pasi Tuominen otsustaks al-Holi laagrist soomlastest ISIS-e liikmete laste Soome toomiseks ning kui Tuominen ütles, et minister ei saa panna "elu ja surma üle otsustamist" üksikule ametnikule, siis ta kõrvaldati ametist, kirjutas ajaleht Ilta-Sanomat.

Kolm nädalat tagasi teatas Ilta-Sanomat sellest, kuidas välisminister Haavisto survestas ministeeriumi konsulaarosakonnale uue juhi nimetamist avalikkuse eest varjatult ja selgitustest hoidudes. Ministeeriumis toimuv põhjustas tähelepanu, kuna Tuominen on tunnustatud ametnik ja alles hiljuti oli tema ametiaega pikendatud 2022. aasta juunini.

Ilta-Sanomatega rääkinud välisministeeriumi ametnike sõnul oli konsulaarosakonna juhtimises algatatud muudatuste põhjuseks kaks asjaolu: Soome viisade Venemaal väljastamise poliitika viimine kooskõlla Euroopa Liidu nõuetega ning see, et Tuominen ei täitnud Haavisto soovi tuua al-Homsi laagrist ära soomlastest ISIS-e liikmete lapsed. Vene kodanikele antavate viisadega seoses soovis Haavisto venelastele suurema paindlikkuse võimaldamist.

Lehe andmeil oli välisministeerium koostanud plaani "Operatsioon Korpi", et tuua soomlaste lapsed sügisel ilma nende emadeta Süüriast tagasi. Selle elluviimiseks oli Haavisto survestanud Tuomineni tegema kiirkorras repatrieerimise otsust niinimetatud konsulaarkohtu abil. Kui Tuominen teatas, et ei saa teha otsust, mis läheb vastuollu seaduste ja rahvusvaheliste lepetega, pahandas see Haavistot ja pisut hiljem asendati Tuominen teise ametnikuga. Seega oleks Haavisto soovinud ametnikelt tegevust, mille suhtes ei ole tehtud poliitilist otsust ning poliitikud selle üle vastutust võtnud.