"Olukorrast riigis": ühte ettevõtet esindades eirab EKRE lubadust seista kogu rahva eest

"Erakond, mis on tulnud võimule lubadusega, et esindab kogu rahvast, on asunud nüüd ühe ettevõtte teenistusse," rääkis ajalehe Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.

Sama juhtus ka kalaettevõttes M.V. Wool avastatud listeeriabakteri skandaalis, kus EKRE liikmest tollane maaeluminister Mart Järvik asus vastasseissu veterinaar- jaterviseametiga, märkis ERR teadustoimetaja Marju Himma. "Mis on rahvuse ja riigi säilimise koha pealt olulisem?" küsis Himma viidates EKRE retoorikale.

"Nad peaks aru saama, et nad on terve riigi, mitte ühe ettevõtja ministrid. Nad ei tohi esindada ühe ettevõtja huve," lisas Karnau.

Himma tõdes, et kommunikatiivselt on EKRE-l lihtne öelda, et ametnikud takistavad ettevõtlust ehkki olukord on märksa keerulisem. Infooperatsiooniks osutus ka Järviku öeldu, et tema kabinetis oli pealtkuulamisseade – rahandusminister Martin Helme hakkas ministrite pealtkuulamisest rääkima juba enne kui Pärnu Postimees Järviku väited avalikuks tegi. "Kui EKRE räägib infooperatsioonidest, siis see oligi selline – kõik räägivad, aga tõestada ei saa. Nii ei saanud ka näiteks prokuratuur asja kommenteerida, kuna talle avaldust ei tehtud," tõdes Himma.

Tuues sisse siseminister Mart Helme sel nädalal riigikogus öeldu, kus EKRE esimees rääkis endast kui heast kaklejast nooruses, leidis Karnau, et see kajastab EKRE juhtide mentaliteeti, kus tugevama õigusega võib seadust viidata, nõudes näiteks riigiametitelt poliitikute survel seaduste väänamist.

Liskas käsitlesid Himma ja Karnau saates apteegireformi käiku, Hermann Simmi ennetähtaegset vabastamist ja olukorda Eesti hariduses eestikeelse kõrghariduse, PISA testide ja Kiviõli kooli konflikti näitel.