Rene Kundla: Kiviõli 1. keskkooli saaga esimesed õppetunnid

Esimene õppetund ulatub 2017. aastasse, kui Lüganuse valla vastuseisust hoolimata sundliideti nad Kivõli linna ja Sonda vallaga.

Kui keskerakondliku linnapeaga Loksa sai Keskerakonna juhitavalt valitsuselt võimaluse üksi jääda, siis riigi võimukoridoride jaoks võõra valla juhtide palvet jätta neid seekord taas liitumiskeerisesse kaasamata ei võetud kuulda. Teatavasti olid Lüganuse valla 2013. aastal moodustanud Lüganuse ja Maidla vald ning Püssi linn.

Nii ongi võim Lüganuse suurvallas käinud kahe aasta jooksul neli korda käest kätte ning jõutud on sinnani, et oskamatuse tõttu koolis tekkinud probleeme lahendada on kõige suurema kriitika osaliseks saanud just mitmete vangerduste ja partnerivahetuste kaudu Lüganusel võimule saanud Keskerakond, kel volikogus kõige rohkem kohti.

Kuna tuntud on Keskerakonna oskus hoida omavalitsustes, kus nemad võimul on, koolidega seotud elektoraati oma kontrolli all just koolijuhtide politiseerimise kaudu, siis kahtlustatakse neid selles soovis ka Lüganusel. Ja kuigi Lüganuse valla juhid on seda seost eitanud, usutakse poliitikute puhul siiski nende eelnevaid tegusid, mitte juttu.

Teiseks õppetunniks on see, et kui erakonnakaaslaste teed lahku lähevad, siis tasub vaadata üle ka oma sotsiaalmeediakontod.

Tõenäoliselt poleks segadus praegu nii suur, kui endine reformierakondlane ja praegu Lüganuse volikogus vabamehena 9-kohalise koalitsiooni ja 9-kohalise opositsiooni vahel võtmekohta omav Enno Vinni poleks märganud Facebookis Reformierakonna kinnises grupis postitust, kus oli juttu 13. novembril Kiviõli 1. keskkoolis toimunud koosolekust.

Tsiteerin piltide all olnud postitust: "Eile loodi Kiviõli/Lüganuse Reformierakonna noortekogu. Pildid juhatusest." Sellele on reformierakondlasest koolidirektor Heidi Uustalu reageerinud kommentaariga "vahva" ja naerunäo pildiga.

Kuna Lüganuse volikogus opositsiooni kuuluva koolijuhi Heidi Uustalul oli ennegi olnud probleeme kooli ja poliitika lahus hoidmisega, siis ei saanud rohkem koalitsiooni kui opositsiooni kuuluv Enno Vinni jätta kasutamata võimalust paluda 28. novembril toimunud volikogu istungil, et vallavanem uuriks toimunut.

Siin on nüüd kolmas õppetund. Poliittehniliselt oleks volikogu liikmel olnud mõistlikum edastada tundlik materjal otse vallavanemale ning vallavanem ja talle alluv koolijuht oleks saanud segaduse omavahel lahendada.

Kiviõli 1. keskkool näitas oma ettevõtlikkust

Kui üks väike koolis toimunud koosolek oli koolijuhile ootamatult suure kella külge pandud, siis mõistagi järgnes sellele kaitsereaktsioon. Et ka vallapoolne kommunikatsioon jättis soovida paremat, siis hakkaski koolipere aktiivsem pool 15 aastat kooli juhiks olnud Heidi Uustalu kaitseks mässu tõstma.

"Õppetunniks on praegusel juhul see, et enne kui hakata direktorit vallandama, tasub omavalitsusjuhtidel vaadata, kui aktiivsed on kooli töötajad."

Koolijuhte on koostöö puudumise tõttu omavalitsuste juhid lahti lasknud enne ja kindlasti lastakse tulevikuski. Õppetunniks on praegusel juhul see, et enne kui hakata direktorit vallandama, tasub omavalitsusjuhtidel vaadata, kui aktiivsed on kooli töötajad.

Kiviõli 1. keskkool on nimelt Eesti ainuke ettevõtliku kooli kuldtaseme kool, nii et ettevõtlikkusest seal puudu ei tule. Nii ollaksegi valmis streikima ning eeskuju pole neil vaja kaugelt võtta, sest teatavasti on ka Eesti pikima, eelmisel kevadel lõppenud ja rohkem kui kaks kuud kestnud Rakvere lihatööstuse streigi võtmeisikud pärit just Lüganuse vallast.

Nii suudetigi Kiviõlis tuua vähem kui ööpäevase etteteatamisega osa koolirahvast 5. detsembri hommikul vallamaja ette miitingule, kusjuures kaasati ka algklasside lapsi, kes pidid külmetades ootama, mis otsuse valla juhid nende direktori kohta langetavad.

Selliste juhtumite kordumisel tasub vallavanemal tulla enne vallavalitsuse koosolekut välja, anda väike selgitus ja paluda viia väikesed lapsed kooli, sest pole teada, kui kaua otsustamine kestab. Nüüd seda ei tehtud.

Miitinguga sai õppetunni ka teine osapool. Kuna koolirahva meeleavalduse võtmeisikuks oli reformierakondlasest eksvallavanem ja volikogu liige Andrea Eiche, siis oli see valitseva võimu jaoks kindlaks märgiks, et koolipere ongi ülepolitiseeritud.

Seda enam, et mainitud 13. novembri noorparteilaste koosolekust võttis kutsutud külalisena osa just Andrea Eiche ja tema oli ka segadust tekitanud Facebooki grupi postituse autor. Kindlasti oleks ka koolipere seast leidnud kellegi valla juhtide silmis apoliitilise isiku, kes koosolekut juhtida oleks suutnud.

Kommunikatsioon on väga oluline

Senistest Lüganuselt saadud õppetundidest suurim on kahtlemata see, et vallajuhid peavad kogukonnaga suhtlema nii enne kui ka pärast olulisi otsuseid ning tegema seda avatult, mitte vastumeelselt. Näiteks jäi pärast kriisi vallandumist vallavalitsus esindamata koolis toimunud rahvakoosolekul ning koalitsiooni esindajad jätsid tulemata ettevõtjate ümarlauale.

Tunnustust tuleb jagada selle eest, et meediaga suhtlevad kõik osapooled meelsasti, kuid sellest alati ei piisa, isiklikke egosid maha surudes tuleb suuta kontakt luua ka omavahel.

Kiviõli 1. keskkooli saaga pole kaugeltki lõppenud, vaid jätkub juba täna õhtul, kui vallavolikogu eestseisus kohtub kooli õpetajatega. Tihedam päevakava on 17. detsembril, kui koos suure vahetunniga algab koolis õpetajate tunniajane hoiatusstreik. Õhtul on kavas volikogu istung, kus opositsioon on lubanud esitada vallavalitsusele umbusaldusavalduse, ning rahvas on taas kutsutud vallamaja ette meeleavaldusele.