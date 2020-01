Riiklik lepitaja on valmis aitama lahendada Kiviõli koolikriisi

Kiviõli 1. keskkooli direktori ootamatu vallandamise pärast detsembri alguses tekkinud segadus on jõudnud direktori tööle ennistamist nõudvate õpetajate tähtajatu streigi eelsete läbirääkimisteni. Oma abikäe olukorra lahendamiseks on valmis andma ka riiklik lepitaja Meelis Virkebau.

N-ö riikliku lepitaja institutsioonina ei saa Meelis Virkebau protsessi sekkuda, sest riikliku lepitaja institutsioon on loodud lahendamaks töötülisid, mis kollektiivlepingu seaduse mõistes tulenevad erimeelsustest töötingimuste kehtestamisel või muutmisel. "Kiviõli juhtumi puhul pole aga tegemist sellise kaasusega," nentis Virkebau.

Küll kinnitas Virkebau, et ta on valmis panustama oma kogemusi keeruliste olukordade lahendamisel, seda enam, et ta on Kiviõli 1. keskkooli vilistlane. "Ma olen kooliperet aidanud oma nõu ja teadmistega viimasel kahel nädalal. Kui mind soovitakse koosolekul osalema, siis ma võtan selle plaani, sest kooli vilistlasena tahan neid tõesti aidata," sõnas Meelis Virkebau.

Sel esmaspäeval edastatud 42 Kiviõli 1. keskkooli õpetaja allkirjaga streigiteates pakuti läbirääkimiste kuupäevaks välja 6. jaanuar. Vallavanem Viktor Rauam on öelnud, et ta annab teada, kui ta on olukorra lahendamiseks valmis oma plaan.

Erinevatel koosolekutel on ühe lahendusena välja pakutud seda, et kooli endine juht Heidi Uustalu ennistatakse koolirahu huvides tööle praegu kooliaasta lõpuni. Seda versiooni toetas viimatisel rahvakoosolekul ka Meelis Virkebau. Heidi Uustalu on öelnud, et ta ei välistaks seda võimalust, kui seda talle pakutaks. See võimalus sobib õpetajate esindajate Mariliis Randmeri sõnul ka kooliperele.

Heidi Uustalu vallandati Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsusega. 9. detsembril saatis koolipere vallavalitsusele kirja, kus nõuti koolijuhi tööle ennistamist. Kuna kahepoolsed läbirääkimised edu ei saatnud, siis korraldasid õpetajad 17. detsembril tunniajalise hoiatusstreigi.

28. detsembril koolis toimunud lepituskoosolekul ütles vallavanem Viktor Rauam, et ta on valmis probleemi lahendama jaanuarikuu jooksul. Koolipere pidas seda venitamistaktikaks, seda enam, et välja on kuulutatud uue direktori otsimise konkurss. Nii teatasidki õpetajad oma 30. detsembril välja saadetud kirjas vallale, et kui enne 13. jaanuari pole nende nõudmist direktor Heidi Uustalu tööle ennistada täidetud, siis alustavad nad 13. jaanuaril tähtajatut streiki.