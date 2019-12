Sõnajalgade Aidu tuulepargiga seonduvad probleemid on kestnud aastaid. Praeguseks on pargis püsti kaks tuulikut, mis on Eesti riigiametite hinnangul liiga kõrged. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (KE) on seisukohal, et olukord tuleb lahendada.

"Siin ongi tegelikult ju need variandid: kas Sõnajalad ehitavad neid tuulikuid nii, ngau näeb ette nii planeering kui ka kooskõlastatud ehitusload või on veel üks variant, mida me arutasime ministeeriumite üleselt ja mida ma ka pakkusin Sõnajalgadele, et kui on soetatud uus radar ja teiseks, selleks, et need tuulikud saaksid seadustatud, tuleks teha uus planeering - eriplaneering -, ja seda varianti me ka Sõnajalgadele pakkusime. Kahjuks neile see variant ei sobinud," ütles Aas "Aktuaalsele kaamerale".

"Kaitseväe eelhoiatussüsteeme segavad juba püstitatud kaks tuulikut, ning nüüd on TTJA otsus, mis nendega peale hakata," kommenteeris kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Andres Sang.

"Kui me näeme, ja kaitseministeerium on ikkagi seisukohal, et oht jääb ja säilib, siis täna on ka võimalik see, et need tuulikud tulebki lühemaks teha. Kui me peaksime tegema ettekirjutuse labade mahavõtmiseks ja arendaja seda ei täida, siis on riigil võimalik kohaldada asendustäitmist ehk siis riigi poolt arendaja kuludega labad maha tõsta," selgitas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik.

Andres Sõnajala sõnul on nad valmis TTJA vastu kohtusse minema. Aidu tuulepargi rajamise edasilükkamine, nagu Taavi Aas ette pani, ei tule kõne allagi.

"Me oleme kümneid miljoneid sinna investeerinud, ka pankade ja finantsasutuste raha. Mis te arvate, et me ootame neli-viis aastat käed rüpes? Ealeski mitte, ealeski mitte. Ükskõik, mis aeg ka tooks, meie paneme need tuulikud püsti. Kui vaja, käime tee lõpuni, ka kohtutee lõpuni, kui TTJA peaks mingeid ebaseaduslikku ettekirjutusi tegema," teatas tuulepargi rajaja Eleoni üks omanikke Andres Sõnajalg.

Rahandusminister Martin Helme (EKRE), kelles Postimehe tänase artikli kohaselt on Sõnajalad endale liitlase leidnud, rääkis, et ametnikud on Sõnajalgadele liiga teinud ja tuulikute lammutamiseks põhjust ei ole.

"Teades, et meil on otsus ehitada radar; teades, et see uus radar võtab ära igasuguse väite sellest, et tuulikud segavad riigikaitseliselt, siis püüdke mulle nüüd selgeks teha, mis muu peale väiklase kiusu saab olla põhjus, et need tuulikud tuleb ära lammutada, selle asemel, et me teame, et mõne aasta pärast saaksid need olla legaalselt töötavad?" küsis Helme.

Ametnike selgitus, et nad täidavad seadust, Helmet ei rahulda.

"Öelgu terviseks. Nad tegelevad tegelikult ettevõtja kiusamisega, sest et selle seaduse täitmisel ei ole mitte mingisugust loogikat ja ma ei ole kindel ka, et nad tegelikult täidavad seadust. See on pahatahtlikus," jäi Helme endale kindlaks.

Kaitseministeeriumi selgitusel ametnikel valik puudub.

"Antud seadusandlus ei võimalda kaalutlusõigust. Kas häiringud on või häiringud ei ole. Kui häiringud on, me ei saa anda kooskõlastust. Kui me annaksime kooskõlastuse süsteemile, mis tekitaks häireid, siis me omakorda rikuksime seadust ja vähendaksime Eesti kaitsevõimet, mis on meie jaoks ju võimatu ja mõttetu," jäi Sang kaitseministeeriumi senise seisukoha juurde.

TTJA peadirektori Kaur Kajaku sõnul survestasid rahandusminister Martin Helme ja endine väliskaubandusminister Kert Kingo teda kohtumisel Aidu tuulepargi menetlust lõpetama. Kohtumise ja Aiduga seonduva kohta jagas Kajak infot ka prokuratuuriga, kuid menetlust alustatud ei ole.

"Aidu on keeruline menetlus: seal on palju küsitavusi, see on väga tundlik, seal on riigisaladus ja on normaalne, kui sa seda informatsiooni õiguskaitseorganitega jagad. Mina ju selles mõttes suurt pilti ei näe, mina näen ainult menetlust," põhjendas Kajak oma sammu.

Peaminister Jüri Ratas on Martin Helmes kindel.

"Mina ei ole kordagi tundnud, et rahandusminister Martin Helme oleks kuidagi survestanud mingite soovide osas ühe või teise või kolmanda konkreetse eraettevõtte kasuks," kommenteeris ta "Aktuaalsele kaamerale".

Seni, kuni TTJA otsust ei ole, Sõnajalad oma kaht liialt pikka tuulikut edasi ehitada ei saa ning elektrit need ei tooda.