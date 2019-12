OÜ Neugrund esindaja, vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik rääkis, kuidas 13 aastat on üritatud Eesti põhjarannikule Neugrundi madalikule tuuleparki püstitada, kuid sellele on seatud üha uusi takistusi.

Luige sõnul valis kaitseministeerium algul välja neli võrdset laskeala, millest üks jäi Neugrundi madalikule. Kasutamiseks valiti just viimane, millega muutus võimatuks sinna tuulikute püstitamine. Hiljem leidis aga ministeerium, et see segab ka radareid.

"Kõik ametid kinnitavad et meretuuleparkide rajamine on Eesti huvides. Kahjuks kaitseministeerium võitleb selle vastu," tõdes Luik.

Järgmisena kirjeldas Harry Raudvere oma kogemusi Päite-Vaivina ja Varja tuuleparkide rajamisel, kus tema hinnangul samuti otsitud põhjustel takistati nende arendamist. Tema kinnitusel varjutab Aidu kõrval asuv Varja tuulepark ainult 0,32 protsenti radari pildist.

Raudvere väitel on ettevõtjad saanud sadu miljoneid kahju riigi sellisest vastutöötamisest.

Sarnastest takistustest rääkis pressikonverentsil ka Vaivara Windi tuuleparki kavandava ettevõtte esindaja Ants Pilving, kelle sõnul näeb maakonnaplaneering Vaivara valda, Auveresse ette tuuleparke, kuid kaitseministeerium takistab nende rajamist.

Oleg Sõnajalg rääkis oma ettevõtte arendatud Eleoni tuulegeneraatorist ning hindas, et saab iga kuu 200 000 eurot kahju, kuna riik ei luba Aidusse püstitatud kahte tuulikut käivitada, kuigi ta on kohtus võidu saavutanud. Kui uue tehnoloogiaga tuulikuid ei saa tööle panna, ei saa teha ka nende sertifitseerimist ning nii ei saa neid ka eksportida.

Sõnajala andmeil töötab Taanis tuulikute tööstuses 40 000 inimest ning kui arvestada ka Eesti vajadust tuulegeneraatorite järele, siis oleks ka Eestis võimalik sarnane tööstus käivitada. Tema kinnitusel ei karda Eleon konkurentsi ei Siemensi ega Vestase ettevõtete tuulikutest.

Ettevõtjate väitel takistavad riigiametnikud teistel ettevõtetel tööd, kuna soovivad soosida riigiettevõtet Eesti Energia.

Pressikonverentsil osalenud rahandusminister Martin Helme nõunik Kersti Kracht süüdistas teravalt ametnikke, aga ka ajakirjanikke erapoolikuses, sest need esindavat teemas ametnikke vaateid.

ERR on esitanud kaitseministeeriumile soovi vastukommentaariks.

Protokoll: Ümarlaud, kus osalesid OÜ Neugrundi, rahandusministeeriumi, MKM-i, kaitseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad

Protokoll: Ümarlaud Aidu tuulepargi teemal