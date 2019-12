Kiviõlis toimuval rahvakoosolekul otsitakse kriisile lahendust

Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsusega vallandati Kiviõli 1. keskkooli direktor, Lüganuse volikogus opositsiooni kuuluv Heidi Uustalu. Kooli õpetajad ja hoolekogu esitasid vallavalitsusele nõudmise koolijuht tööle ennistada ja selle toetuseks tehti 17. detsembril tunniajane hoiatusstreik.

Laupäeval on valla ettevõtjate eestvedamisel kooli kokku kutsutud rahvakoosolek, et arutada, kuidas keerulise olukorrani jõuti ja kuidas see koolirahu tagades lahendada. Selleks, et ei peaks hakkama streikima, on kooliõpetajate esindaja Mariliis Randmeri sõnul koolipere nõus ka ajutiste lahendustega. "Üheks lahenduseks on kindlasti see, et kas või kooliaasta lõpuni tuleks meile direktor tagasi. Äkki selle aja jooksul me saame leida mingisuguse lahenduse või mingi pehmema ja parema ülemineku. On tunne, et kogukonna elu on lihtsalt häiritud, kui ei tule mõistlikku lahendust, millega kõik osapooled rahul oleksid," arutles Randmer.

Lüganuse vallavolikogus opositsiooni kuuluv Andrea Eiche julgustab kooliperet, et nad jääksid kindlaks oma nõudmisele koolijuht tagasi saada. "Minu sõnum on see, et nad jääksid endale kindlaks ja kõik need eesmärgid, mis nad on endale võtnud, tuleks ellu viia. Ega teisiti ei saa, sest see, mis on vallavalitsuse poolt tehtud, on väär ja vale," ütles endine Lüganuse vallavanem Eiche.

Lüganuse volikogu esimehe Dmitri Dmitrijevi arvates tuleks eelmise koolijuhi tööle ennistamise asemel panustada sellele, et välja kuulutatud konkursiga leida koolile võimalikult hea juht. "Sooviks küll, et streiki ei oleks, samas ei saa me takistada inimesi, kui nad seda teevad. Meie eesmärk on see, et kooli õpetajad tegeleksid oma tööga, õpilased tegeleksid õppimisega ja et koolis oleks tõesti rahu tagatud. Kas see uus vallavalitsuse poolt välja kuulutatud konkurss toob selle rahu või mitte, seda ma ei oska praegu kommenteerida. Aga me näeme siiski, et kool võiks rahulikult edasi töötada ja poliitika võiks olla sellest protsessist eemale tõmmatud," sõnas Dmitrijev.

Kiviõli 1. keskkoolis õpib ligi 400 õpilast ja see on Lüganuse vallas ainus keskharidust pakkuv õppeasutus.