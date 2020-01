Kiviõli 1. keskkoolis esmaspäeval, 13. jaanuaril algama pidanud streik jääb ära, kuna vallavanem Viktor Rauam ja detsembri alguses ootamatult vallandatud koolijuht Heidi Uustalu leppisid kokku, et kohtuvad reedel ning arutuse alla tuleb Heidi Uustalu võimalik jätkamine kooli juhina.

"Vastavalt teisipäevasel koosolekul sõlmitud kokkuleppele me 13. jaanuaril streiki ei alusta," kinnitas streigi ärajäämist kooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer.

Teisipäeval lepiti vallavõimude ja kooli õpetajate esindajate koosolekul kokku, et kui vallavanem ja koolijuht saavad kokkuleppele läbirääkimiste alustamiseks, siis jätavad õpetajad planeeritud streigi ära.

Korra õpetajad siiski streikisid, 17. detsembril toimus tunniajane hoiatusstreik.

Lüganuse hariduskriis algas 28. novembril, kui Lüganuse vallavolikogu aseesimees Enno Vinni palus uurida volikogus opositsiooni kuuluva Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu võimalikku poliitilist tegevust koolis.

5. detsembril otsustas vallavalitsus üksmeelselt, et Heidi Uustalu vallandamine on piisavalt põhjendatud. Heidi Uustalu on otsuse kaevanud kohtusse.

9. detsembril saatsid Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ja hoolekogu esindajad vallavavalitsusele kirja, nõudes direktori ennistamist.

Oma nõuete toetuseks korraldasid õpetajad 17. detsembril tunniajase hoiatusstreigi. Samal õhtul toimunud Lüganuse vallavolikogu koosolekul andsid opositsiooni esindajad sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehele Dmitri Dmitrijevile, aseesimehele Enno Vinnile ja vallavalitsusele eesotsas vallavanem Viktor Rauamiga.

23. detsembril ei tulnud umbusalduseks vajalikke lisahääli mitte kokku saanud opositsiooni esindajad volikogu istungile ning umbusaldused muutusid üksmeelseks toetusavaldusteks.

28. detsembril toimunud rahvakoosolekul käidi välja mõte, et kooli direktor Heidi Uustalu võiks jätkata direktorina vähemalt õppeaasta lõpuni.

Seda ideed toetas ka kooli vilistlane, põhikohaga riikliku lepitaja ametit pidav Meelis Virkebau.

30. detsembril esitasid õpetajad vallavalitsusele teate, et kui nende nõudmist direktori vallandamine tühistada ei täideta, alustavad nad 13. jaanuaril tähtajatut streiki.

7. jaanuaril toimunud kriisikoosolekul lepiti kokku mõlemale poolele sobinud ettepanekus, et vallavanem Viktor Rauam ja ekskoolijuht Heidi Uustalu alustaks läbirääkimisi võimaliku tööle naasmise asjus. Valmisolekut läbi rääkida väljendas ka Heidi Uustalu.