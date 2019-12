Rene Kundla: Lüganuse vallavanemal on aeg tagasi astuda

Lüganuse vallas Kiviõli 1. keskkooli direktori vallandamise ümber tekkinud segadus on jõudnud nii kaugele, et vallavanem Viktor Rauamil oleks eelkõige koolipere, aga ka Lüganuse valla kui omavalitsusüksuse suhtes aus oma ametist tagasi astuda, leiab oma kommentaaris Rene Kundla.

Pärast Keskerakonna ja Isamaa võimuliidu toel moodustatud Lüganuse vallavalitsuse 5. detsembri otsust lõpetada töösuhe Kiviõli 1. keskkooli direktori, volikogus opositsioonilisse Reformierakonna fraktsiooni kuuluva Heidi Uustaluga on nii koalitsioon kui ka opositsioon saanud vähem kui kuu ajaga ridamisi õppetunde.

Poliitelukooli kiirkursusega on jõutud pingelisse olukorda, mida aitaks veidi rahustada see, kui vallavanem Viktor Rauam võtaks vastutuse ja astuks tagasi.

Otsustavad sündmused toimusid 23. detsembril, kui nii koalitsioon kui ka opositsioon näitasid, et neid huvitab eelkõige vallas võimu teostamine, mitte koolirahu taastamine.

Jõulureedel, kui volikogus oli kavas kolm umbusaldusavaldust, ei tulnud ükski opositsioonisaadik istungile. Petetuna võis end tunda eelkõige koolipere, sest selle sammuga näitas ka opositsioon, et neid huvitab eeskätt võim, mitte see, kuidas koolirahu taastada.

Suuremal osal Kiviõli 1. keskkooli (aga tõenäoliselt ka teiste koolide) õpetajatel ja teistel kooli töötajatel, lastel ja lastevanematel pole tõenäoliselt sooja ega külma, millise erakonna või valimisliidu esindajad valda juhivad, vaid oluline on see, et seda tehakse mõistuse ja südametunnistusega ning et valla allasutustes, mida on teatavasti ka munitsipaalkoolid, on töörahu tagatud.

Kahtlase väärtusega soovitused

Jah, opositsioonil on vähe võimalusi koolirahu taastamiseks, kuid see ei õigusta seda, et pärast valla juhtidele umbusalduse esitamist jäetakse volikogu istungil osalemata, nähes, et võimu muutmiseks vajalikke hääli koos ei ole.

Keegi ei keelanud Lüganuse vallas opositsioonis oleval Reformierakonna fraktsioonil tulla volikogu koosolekule ning panna paberile ja esitada suuliselt argumenteeritud seisukohad ja teravad küsimused selle kohta, mida nende arvates on praegune võim teinud valesti.

Jah, kui ka oleks umbusaldushääletus kaotatud, oleks tehtud seda sirge seljaga, mitte nii nagu nüüd, kus jäeti omavalitsuse tähtsaimale koosolekule ilmumata (huvitaval kombel ei jõudnud sarnaselt opositsiooniga vallamaja juurde tol päeval ka Lüganusel traditsiooniks saanud vallavõimuvastastel protestikoosolekutel osalejad). Näidates sellega, et kui võimule ei saada, siis ei olda ka oma sõna kaitsmisest huvitatu.

Ja tuua umbusaldusavaldustest loobumise ametlikuks põhjuseks soov tagada jõulurahu ja poliitikavaba aastavahetus on sama hea kui see, et talv tuleb tihti omavalitsustes ootamatult.

"Koalitsiooni poolelt oli aus teha volikogu istung esimesel võimalusel, sest keerulises olukorras venitamine poleks olnud mõistlik."

See, et jõulud ja aastavahetus on tulekul, oli teada ka 17. detsembri volikogu koosolekul, kui opositsioon umbusaldusavaldused esitas. Ja koalitsiooni poolelt oli aus teha volikogu istung esimesel võimalusel, sest keerulises olukorras venitamine poleks olnud mõistlik.

Nii saigi koalitsioon esmaspäeval näilise punktivõidu, kui kõik umbusaldushääletused – nii volikogu esimehe, aseesimehe kui ka vallavalitsuse umbusaldamise üle – muutusid usaldushääletusteks.

Kõik muutus aga pärast volikogu istungit, kui välja saadeti pressiteade "Lüganuse opositsioon ei tulnud enda algatatud umbusaldust hääletama", kus kontaktiks oli vallavanem Viktor Rauam ning pressiteates leidus muu hulgas vallavanema tsitaat: "Ka mina ise ei ole pidanud alati vastu emotsionaalsele pingele ning olen oma intervjuudes lausunud sõnu, mille eest tahan paluda vabandust nende inimeste käest, keda need on riivanud."

Ehk selle asemel, et teha see avaldus näiteks volikogu istungil, kuhu oleks saanud kutsuda ka kooli ja miks mitte ka seda kuulata soovinud vallaelanikud ja kus olid kohal kõigi kolme Eesti suurema telekanali esindajad, otsustas vallavanem, et ta vabandab vallakodanike ees pressiteate vahendusel, palgates selleks veel ka kommunikatsioonifirma.

Kuna vallavanem on vabandanud oma sõnakasutuse pärast ka varasemates intervjuudes, siis olekski oodanud, et kommunikatsioonieksperdid annavad paremat nõu, kui vabandada pressiteate vahendusel.

Ma ei laida seda, et vallavalitsus otsis probleemi lahendamisel ja osapoolte lepitamisel jänni jäädes abi nn kommunikatsioonipsühholoogidelt, kellest pressiteate koostanud tunnustatud kommunikatsioonifirmas ei peaks puudust olema.

Aga see abi oleks pidanud realiseeruma sootuks teisiti, mitte lakoonilise pressiteate koostamisega, kus vabandus peitub opositsiooni maha tegeva pealkirja all, seda enam, et tekstis olev vabanduslause paistab copy-paste'ilikult ebasiirana.

Omavalitsusjuht peab suutma suhelda

Vallavanem Viktor Rauamil ja vallandatud koolidirektoril oli 5. detsembrini omavahel sisuliselt ristine töösuhe. Volikogu liikmena on Heidi Uustalu vallavanem Viktor Rauami tööandja esindaja, vallavanemana oli Viktor Rauam koolijuht Heidi Uustalu otsene ülemus.

Direktori vallandamisel enne eelnevaid ametlikke hoiatusi tegemata tuli välja see, et Heidi Uustalu ja Viktor Rauam ei suuda teineteisega suhelda. Pärast vallandamist on selgunud, et vallavanemana ei suuda Viktor Rauam suhelda mitte ainult Uustalu kui koolidirektoriga, vaid suhtlemisprobleemid on valla juhil ka vallamaja töötajatega.

Näide 1:

"Lüganuse vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Viivian Päll kinnitas, et ei oska öelda, miks suhtekorraldusfirma palkamise vajadus tekkis. "Minuni jõudis see alles siis, kui nad olid seda otsustanud. Siis härra Piirimägi [vallavalitsuse haridusnõunik Arne Piirimägi] ütles mulle, et võtsime sellise PR-teenuse," sõnas ta. ("Lüganuse vallavalitsus palkas end "massirünnaku" eest kaitsma eksministrite firma", Põhjaranniku veebiväljaanne, 23.12.2019).

Näide 2:

"Haridusnõunik [Arne Piirimägi] ütleb, et tema isiklikult ei kiida heaks seda, kuidas direktor vallandati. Protseduur oli lihtsalt liiga rutakas ja vildakas. Kõigepealt ikka hoiatus, arvab ta. "Ma ei ole sellega nõus [kuidas asju aeti – loo autori Helen Mihkelsoni täiendus]," ütleb Piirimägi, "aga minult ei küsitud." ("Koolijuhi vallandamine ähvardab vallajuhid ametist viia", Postimees, 18.12.2019).

Mõlema näite puhul on näha, et vallavanem ei küsinud nõu inimestelt, kes peaks eelduste kohaselt valla juhile just neil teemadel kõige asjakohasemat nõu andma. Seega ajal, kui Heidi Uustalu kaitseks on tema praeguse seisuga endised alluvad ehk Kiviõli 1. keskkooli õpetajad näidanud, et nad on valmis vajaduse korral piltlikult öeldes barrikaadidele minema, on Viktor Rauami alluvate seast tulnud nurinat juba praegu, kui ta on vallavanemana ametis.

Jah, kindlasti on Viktor Rauamil ka vallavanemana oma plussid, kuid praegu sobib kohalikke olusid teadjatele võrdlus Kiviõli keemiatööstusega. Ka see tehas töötab enamiku aega inimesi tugevalt häirimata, kuid mõnikord tekitab see siiski väga tugevat häiringut.

Teadmine, et tehasest tuleva õhusaaste keskmine olevat küll seadusega kooskõlas, on tehase tõttu musti ja haisvaid päevi taluma pidavatele kohalikele elanikele väike lohutus. Nii on ka omavalitsusjuhtidega, kelle puhul ei loe nende keskmine tase, loeb see, kuidas nad suudavad käituda kriisiolukordades.

Rahvakoosolek on sobiv koht siiraks vabandamiseks

Parim, mida see vallavõimu palgatud kommunikatsioonifirma saab praegu Viktor Rauamile soovitada, on see, et vallavanem esitaks tagasiastumispalve ning tuleks laupäeval koolis korraldataval rahvakoosolekul koolipere ette ja paluks kokku tulnud vallarahvalt siiralt vabandust, et tema juhitav vald on sellisesse keerulisse olukorda jäänud. (Ja oma maine hoidmiseks tasuks kommunikatsioonifirmal ühtlasi paluda vabandust ebaõnnestunud pressiteate pärast.)

Vallavanema tagasiastumine ei pea tähendama koalitsiooni muutust ega sedagi, et Kiviõli 1. keskkooli koolijuhi konkursi peaks peatama. Vallavanema väljavahetamine annaks koalitsioonile võimaluse leida vallale juht, kes suudaks järgmiste kohalike omavalitsuste valimisteni allesjäänud vähem kui kahe aasta jooksul vallale ja koalitsioonile võimalikult väikest kahju tekitada.

On küll ka praegune vallavanem Viktor Rauam toonitanud, et ta on parteitu, kuid sai ta ju viimatistel valimistel kuuenda tulemuse valimisliidus, mille tipust on moodustatud volikogus võimul olev Isamaa fraktsioon. Jah, kindlasti on valimistevahelisel ajal vallale uut juhti leida keeruline, sest enamik võimekatest juhtidest on juba kuskil hõivatud, kuid seda oleks pidanud mõtlema ka siis, kui keset kooliaastat hakati koolijuhti vahetama.

Loodetavasti leitakse Lüganuse vallale juht, kes suudab oma juhitarkusega veidigi ka vallavolikogus olevaid pingeid maandada. Teatavasti on praegu Lüganusel koalitsiooni ja opositsiooni vahe vaid üks hääl ning nii kulub mõlemal osapoolel palju aega selleks, et tegeleda vajalike häälte oma poole meelitamisega või kinnihoidmisega. Samas ei tasu unustada seda, et kes korra kedagi hülgab, on valmis seda tegema ka teist korda.

Ja lõpetuseks ei saa märkimata jätta üht isiklikku pettumust. Omavalitsuslehtede toetajana sain ma Lüganusega kahjuks tagasilöögi, sest äsja ilmunud Lüganuse vallalehes polnud vallas tekkinud probleemist sõnagi.

Küll tasub mainida sedagi, et viimases vallalehes polnud vallavanemast ei pilti ega kordagi mainitud ta nimegi ning volikogu esimeeski oli vaid kahel fotol. Ja volikogu opositsioonisaadik sai sõna juba avalehel: seda küll kohaliku koguduse esindajana.