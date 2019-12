Trump: USMCA kõnelustel on juhtumas häid asju

USA president Donald Trump andis esmaspäeval mõista, et Ühendriike, Kanadat ja Mehhikot hõlmava vabakaubandusleppe (USMCA) osas on juhtumas "häid asju".

"Ma kuulen väga häid asju," ütles president ja lisas, et viimase 48 tunni jooksul on tehtud hulgaliselt edusamme.

Ajaleht Washington Post kirjutas, et USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer ja Trumpi nõunik Jared Kushner sõidavad teisipäeval Mehhikosse. Mehhikosse suundub ka Kanada asepeaminister Chrystia Freeland, teatas tema büroo AFP-le.

Mehhiko valitsuse teatel juhib kohtumist president Andres Manuel Lopez Obrador, kes tegi esmaspäeval USA seadusandjatele järjekordse üleskutse lepet toetada.

"Toimub Mehhiko, Ühendriikide ja Kanada läbirääkimistiimide kohtumine tehtud edusammude teemal," kirjutas Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard esmaspäeva õhtul Twitteris.

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles esmaspäeval, et leppeni jõudmise šanss on tõusnud.

"Me teeme kõvasti tööd ja loodetavasti ratifitseeritakse see peatselt," ütles ta.

Trudeau kantselei teatel on peaminister Trumpiga telefonitsi rääkinud ja nad lubasid läbirääkimiste lõpusirgel teineteisega sidet hoida.

Fox Businessi andmetel on läbirääkijad saavutanud kokkuleppe Mehhiko tööseaduste osas ning lõplik kokkulepe peaks sündima lähiajal. See võimaldab kolmel riigil ka kaubandusleppe ratifitseerida.

Demokraatide nõunik Ühendriikide kongressis ütles AFP-le, et ettepanekut alles uuritakse. "Veel ei ole lepet, millest teatada," ütles ta anonüümsuse tingimusel.

Kolme riigi liidrid allkirjastasid USMCA eelmise aasta novembris. See lepe vahetab välja 25 aastat vana Põhja-Ameerika Vabakaubandusleppe (NAFTA), mida Trump on nimetanud halvimaks kaubandusleppeks, mida tema riik on kunagi sõlminud.

Uus lepe peab saama kõigi kolme riigi seadusandjate toetuse. Seni on leppe ainsana kinnitanud Mehhiko parlament.