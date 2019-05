USA ja Kanada tühistavad tollimaksud terasele ja alumiiniumile

"USA ja Kanada leppisid kokku, et tühistavad kõik tariifid, mille USA kehtestas terase- ja alumiiniumitoodete impordile Kanadast, ja kõik tariifid, mille Kanada kehtestas vastusammuna," märgiti avalduses.

USA kehtestas eelmisel aastal riikliku julgeoleku kaalutlustel 25-protsendise imporditolli Mehhiko, Kanada ja teiste riikide terasele ja 10-protsendise tollimaksu alumiiniumile.

USA, Kanada ja Mehhiko allkirjastasid oktoobris uuendatud Põhja-Ameerika vabakaubanduslepingu (UNSMCA), kuid selle ratifitseerimine on tariifitüli tõttu takerdunud.

Trudeau on vabakaubandusleppe ratifitseerimise suhtes optimistlik

Kanada peaminister Justin Trudeau ütles reedel, et ta on väga optimistlik uue Põhja-Ameerika vabakaubandusleppe peatse ratifitseerimise suhtes pärast seda, kui USA teatas terase- ja alumiiniumitariifide tühistamisest Kanada ja Mehhikoga.

"Ilmselgelt need jätkunud tariifid terasele ja alumiiniumile ning meie vastumeetmed kätkesid endast märkimisväärseid takistusi liikumaks edasi uue NAFTA kokkuleppega," ütles Trudeau pressikonverentsil.

"Nüüd, kui meil on nende tariifide täielik tühistamine, me teeme USA-ga tööd ratifitseerimise aja osas, kuid me oleme väga optimistlikud, et me suudame lähinädalatel hästi edasi liikuda," lisas ta.

Trudeau rõhutas, et tollimaksude tühistamine tähistas suurt sammu uuendatud vabakaubandusleppe ratifitseerimise teel.