Kahe liidri suhe pingestus pärast seda, kui Trump otsustas mullu juunis Kanadas Québecis peetud G7 tippkohtumiselt lahkumise järel tagasi võtta ühisavaldusele antud allkirja, süüdistades Trudeau'd autus käitumises. Lisaks puhkes mullu kahe riigi vahel kaubandustüli terase ja alumiiniumi üle.

Samas tahavad mõlemad, et peatselt jõustuks veel ratifitseerimata Põhja-Ameerika kaubandusleping USMCA.

Mehhiko parlament viis mullu novembris sõlmitud kolmepoolse vabakaubanduslepingu ratifitseerimise lõpule kolmapäeval. Otsust pole veel teinud ei Kanada parlament ega USA kongress, kuid suuremat vastuseisu leppele on oodata USA kongressis.

"See tähendab töökohti meie riigile ja suurt jõukust kõigile kolmele riigile," ütles Trump Ovaalkabinetis Trudeau'd vastu võttes.

"See paneb meid olukorda, kus me ei konkureeri omavahel, vaid ülejäänud maailma vastu," ütles USA president.

Valge Maja tegi pärast kohtumist avalduse, milles ütles, et "mõlemad liidrid kinnitasid üle oma tugeva toetuse lepingu vastuvõtmisele mõlemas riigis".

"Kahe miljardi dollari väärtuses igapäevase piiriülese kaubandusmahu juures ei saa me üle tähtsustada, kui tähtis on vabakaubandus Kanada-USA suhetele," lausus Trudeau pärast kohtumist ajakirjanikele.

"Miljonid inimesed ja firmad sõltuvad tugevast majanduspartnerlusest meie riikide vahel, et ots otsaga toime tulla," lausus peaminister.

USA kongressi esindajatekoja kontrollivad demokraadid on kritiseerinud muuhulgas USMCA töötajakaitse sätteid ja vaidluste lahendamise mehhanismi.

Trudeau, kes kohtus Washingtonis ka esindajatekoja demokraadist spiikri Nancy Pelosiga, ütles, et austab USA protsessi ja on valmis vastama kõigile Ühendriikide seadusandjate küsimustele.

Kuigi Trump on kutsunud kongressi korduvalt USMCA-d heaks kiitma, on tema suhted esindajatekoja demokraatidega madalseisus. Lisaks on Ühendriike järgmise aasta novembris ees ootamas presidendivalimised, mille kampaania on juba alanud.

"Meil on valimised tulemas, kuid ma usun, et Nancy Pelosi teeb õiget asja," lausus Trump kohtumisel Kanada peaministriga.

USA president ütles, et ei näe silmapiiril uut kaubanduskonflikti Kanadaga tingimusel, et Kanada ja Mehhiko peavad kinni ekspordireeglitest. Trump pidas silmas seda, kui üks riik varjab mõne kauba eksporti seda kolmanda riigi kaudu konkreetsele turule saates.

"Ümberlaadimist ei tule. Kui seda peaks esinema, helistan Justinile ja ta ajab asja joonde," ütles Trump.

Valge Maja andis mõista, et Kanada ja Ühendriigid on ühel meelel Trumpi püüdluste osas sundida Hiinat reformima oma rahvusvahelisi kaubanduspraktikaid.

"Nad arutasid õigusriigi põhimõtete jõustamise ja Hiina vastutusele võtmise tähtsust tema ebaõiglase majandustegevuse eest," teatas Valge Maja.

Trump avaldas kohtumisel valmisolekut aidata Ottawat kahe Hiinas vahistatud Kanada kodaniku juhtumis. "Kavatsen teha kõike, mida saan Kanada aitamiseks teha. Teen seda Justini palvel," sõnas ta.

Trump kohtub järgmisel nädalal G20 tippkohtumisel Jaapanis Hiina presidendi Xi Jinpingiga.