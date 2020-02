"Huaweid ei diskrimineerita. Ei, Huaweid ei välistata Prantsusmaal 5G-st," ütles majandus- ja rahandusminister Bruno Le Maire telekanalile BFM.

Ta lisas aga, et riik võtab ettevaatusabinõusid oma huvide kaitsmiseks, eriti tuuma- ja sõjaväerajatiste juures. "On ka arusaadav, et me võime prioritiseerida Euroopa operaatoreid," lisas ta, pidades silmas Nokiat ja Ericssoni.

Euroopas peetakse ägedat debatti, kas jätta Huawei uue põlvkonna sidevõrkudest kõrvale või mitte.

Kriitikud eesotsas Ühendriikidega ütlevad, et Huawei on liiga lähedalt seotud Pekingi ja tema luureteenistustega, mistõttu võib Huawei seadmeid kasutada luuramiseks. Firma eitab seda.

USA president Donald Trump on käskinud Ameerika firmadel Huaweiga äritegemise lõpetada ja ärgitanud sama tegema ka liitlasi.

"Kõik saavad esitada pakkumise Prantsusmaa territooriumi 5G-ga varustamiseks, aga me seame teatud hulga piiranguid oma suveräänsuse kaitsmiseks," ütles Le Maire.

Küsimusele, kas Prantsusmaa annaks eelisseisu Euroopa telekomifirmadele Nokia ja Ericsson, vastas Le Maire: "Meil on kaks Euroopa operaatorit, kes pakuvad 5G-d ja kvaliteetset varustust."

"See on normaalne, kui me vaatame esmalt, kas nad suudavad lahenduse pakkuda. Ma arvan, et Hiina partnerid mõistaks seda," ütles minister.

"Huaweid ei diskrimineerita. Kui Huawei teeb tehnilisest või hinna perspektiivist parema pakkumise, võib see saada ligipääsu Prantsusmaa 5G-le," ütles ta.

"Aga kui läheduses on üliolulised rajatised, sõjaväe või tuuma omad, siis me seame mõned piirangud oma suveräänsuse kaitsmiseks," ütles ta.