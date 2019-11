Ratas leppis USA-s Pence'iga kokku 5G ühises lähenemises

Otse ühtegi tootjat valitsus teates ei nimeta.

"Kinnitame, et lähtume 5G võrkude arendamisel ühistest põhimõtetest. Eestile on digiriigina uute tehnoloogiate usaldusväärsus esmatähtis küsimus ning USA on julgeolekuvallas meie jaoks tähtsaim liitlane," ütles peaminister Jüri Ratas pressiesindaja teatel. "Ameerika Ühendriikidega kokku lepitud avaldus andis tugeva signaali, et Eesti mõistab 5G võrkude arendamisel turvalisust liitlastega sarnaselt."

Ameerika Ühendriigid on kutsunud Euroopa Liitu üles suuremale ettevaatusele Hiina ettevõtte Huawei tehnoloogia kasutamisel, eriti 5G võrkude ehitamisel. Väidetavalt võib Huawei anda oma tehnoloogia kaudu Hiina luurele ligipääsu võrkudele, mis tema tehnoloogiat kasutavad.

Ratase ja Pence'i avaldus järgib Eesti valitsuse teatel 5G võrkude turvalise arendamise rahvusvahelisi põhimõtteid, mis lepiti kokku kevadel Praha julgeolekukonverentsil. Selle järgi võtavad riigid 5G ülesehitamisel arvesse nii poliitilisi, tehnilisi, juriidilisi kui ka majanduslikke argumente ning riskifktoreid.

Sarnase dokumendi on USA-ga varem allkirjastanud Poola. Samas nii mõneski teises Euroopa riigis - näiteks ka Saksamaal - on Huawei tehnoloogia lubatav.

Hiina Huawei, kes on Ericssoni ja Nokia kõrval kolmas suur 5G võrguseadmete tootja, ise kinnitab, et nende seadmed on riikidele turvalised kasutada.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab praegu ette määrust, mille alusel peavad sideettevõtjad hakkama võrgutehnoloogiat riigiga kooskõlastama.

"Me kehtestame protseduuri, mille kaudu me saame siis kontrollida tehnoloogiatootjate usaldusväärsust. See ei puuduta konkreetselt ainult Huaweid, vaid kõiki tehnoloogiatootjaid ja siis tuleb vaadata juhtumipõhiselt, kas mingi tehnoloogia on ohuks Eesti julgeolekule või mitte," ütles riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk.

Peaminister Ratas kohtus Washingtonis ka riikliku julgeolekunõuniku Robert O'Brieniga, kellega rääkis NATO tulevikust. "Eesti jaoks on parim julgeolekugarantii tugev NATO ja mul on hea meel, et meie regioonis on alliansi kohaolek järjest märgatavam," ütles peaminister.