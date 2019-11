Hiina on 5G taristu loomisel teistest ees, kuid USA on otsustanud nende tehnoloogiat mitte kasutada julgeolekuriskide tõttu. Analüütikud rõhutavad, et nii USA-s kui ka Euroopas on ettevõtteid, mis suudaksid Huawei kohta täita.

5G ei ole lihtsalt võrk. See on niivõrd kiire ja võimas, et selle peal hakkavad töötama kõik järgmise põlvkonna seadmed. See võib kontrollida ühistransporti. See võib tuua tänavatele täielikult isesõitvad autod, võimaldades neil omavahel suhelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Näiteks, kui kolme kilomeetri pärast on teel õnnetus, siis 5G võimsusega liigub see informatsioon otse taristuvõrku ja sealt otse minu autosse ja ma näen hoiatusi siitsamast ekraanilt," kirjeldas Samsungi arendaja Adam Kuhn.

Tavakasutajale võib nüüd tunduda, et 5G muudab igapäevase elu palju turvalisemaks. See pole aga nii. See toob tegelikult kaasa palju julgeolekuriske.

"Nende võrkude vahel liigub palju andmeid ja on riike, nagu näiteks Hiina, mis ei pea ilmtingimata lugu demokraatlikest põhimõtetest, nagu seda teeb USA ja meie Atlandi-ülesed liitlased, sealhulgas Eesti," rääkis Auburni ülikooli küberjulgeoleku instituudi juht Frank Cilluffo.

"Nende ettevõtted ei ole nagu meie omad. Apple ei anna FBI-le isegi andmeid, et muukida lahti nende telefon terrorismi uurimiseks," märkis vabariiklasest USA senaator Marco Rubio.

Tehnoloogiahiid Huawei on Hiina üks kõige edukamatest ettevõtetest, mille kasum oli möödunud aastal üle 100 miljardi dollari.

Cilluffo rõhutas, et tegelikult on Huawei 5G taristu loomisel teistest ees, kuid USA-s, Euroopas ja Jaapanis on ettevõtteid, mis suudaksid Huawei kohta täita.

Küsimus on aga ka rahas, sest Huawei saab tänu riigitoetustele hoida hindu madalal.

"See on väga keeruline, kui sa juhid kogukonda, väikelinna või linna ja sul on võimalik osta sarnane toode poole hinna eest," tõdes Cilluffo.

USA on Huawei tehnoloogia vastast võitlust juhtinud ja üritanud liitlasi veenda, et nad ei lubaks ettevõttel arendada oma 5G taristut. Saksamaa ja Suurbritannia ei ole seni USA survele allunud. Eesti peaminister Jüri Ratas allkirjastas möödunud nädalal USA asepresidendi Mike Pence'iga 5G-memorandumi. See põhineb Praha julgeolekukonverentsil kokkulepitud põhimõtetel ja kuigi seal Hiina ettevõtteid otseselt ei mainita, siis on Cilluffo arvates selge, et praegu nad kirja pandud tingimusi ei täida.

"Usaldusväärsed võrgud, aus konkurents, õiglane majandus ja lõppude lõpuks sõltub kõik julgeolekust," sõnas Cilluffo.

Ta rõhutas, et Huawei saaks neid muutusi ellu viia, kuid see nõuab tõsist pingutust.