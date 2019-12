Ventspilsi sadama juriidilist staatust ei muudeta, teatas transpordiministeerium, millest saab Ventas osta omanik.

Transpordiministri Talis Linkaitsi sõnul pakub eelnõu õiguslikku kindlust firmadele, kes tahavad jätkata tegevust Ventspilsi sadamas.

Läti peaminister Arturs Krišjanis Karinš andis neljapäeval korralduse luua transpordiministri juhtimisel komisjon Ventspilsi vabasadama tegevuse tagamiseks.

USA rahandusministeerium kehtestas eelmisel nädalal Magnitski seaduse alusel sanktsioonid mitmele inimesele ja juriidilisele isikule Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, nende seas ka Läti Ventspilsi linnapeale Aivars Lembergsile.

USA rahandusministeeriumi koostatud nimekirjas on neli organisatsiooni, mis kuuluvad Lembergsile või mida ta kontrollib. Need on Ventspilsi vabasadama administratsioon, Ventspilsi arenguamet, Ettevõtluse Arendamise Agentuur ja Läti Transpordiettevõtluse Liit.

Washington keelab nende nelja organisatsiooniga äri teha 30 päeva.

Läti valitsus reageeris USA sanktsioonidele Ventspilsi sadama oma kontrollile allutamisega.