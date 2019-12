USA kehtestas sanktsioonid Läti oligarhile Lembergsile

Ministeerium märkis teadaandes, et Lembergsi kontrolli all on nii Läti erakonnad kui korrumpeerunud poliitikud, mida ta on järjekindalt kasutanud isikliku kasu saamiseks.

"Lembergs on kasutanud oma mõjuvõimu erakondade üle, et panna valitsusse ja valitsusametnikeks talle meelepäraseid isikuid ning samal ajal hoida kõrgetelt kohtadelt eemal teisi poliitikuid. Lisaks on Lembergs ahvatlenud korruptsioonile ametnikke, et kaitsta enda huve," märkis USA rahadusministeerium avalduses, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Sanktsioonid laienevad ka Lembergsiga seotud ettevõtetele ja organisatsioonidele. LSM märgib ära Ventspilsi vabasadama, Ventspilsi Arenguagentuuri, Bizneca Attistibas Agentura (ettevõtluse arendamise agentuur) ja Läti Transiidiäri Liidu.

USA rahandusministeerium blokeerib kõik tehingud Lembergsiga või temaga seotud ettevõtetes, mis asuvad USA-s.

Ministeerium lisas teates, et sellega kinnitab USA oma pühendumust Lätile kui ühele võtmeliitlasele Euroopas ning näitab üles kindlameelsust võitluses sealsete korrumpeerunud oligarhide vastu.

Aastatel 1988 kuni 2012 Ventspilsi linnapea ametis olnud rikas ärimees ja mõjukas Läti Roheliste ja Talurahva Liidu poliitik Lembergs on olnud viimased kümmekond aastat kohtu all, süüdistatuna altkäemaksu võtmises ja väljapressimises.

Lembergsi vastu esitati süüdistusi enam kui 10 miljoni lati ehk 14,5 miljoni euro ulatuses. Kohtuasi pole seni lahenduseni jõudnud.

2009. aastal hindasid finantsinfoagentuur Laika Stara ja uuringufirma Baltic Screen Lembergsi Läti rikkaimaks inimeseks.

9. detsember on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev.