Läti seim otsustas kolmapäeval erakorralistel istungitel, et hakkab arutama Riia linnaduuma laialisaatmist ja erakorralisi valimisi. Ventspilsi sadama juhtimise aga võtab kiirkorras üle sadama haldamiseks loodud riiklik aktsiaselts. Kolmapäeva õhtul teatas USA rahandusministeerium, et Ventspilsi sadam on sanktsioonidest vabastatud.

Läti seim jätkas viimasel ajal tavaks muutunud töömudelit, kus tähtsad otsused võetakse vastu kiirkorras - ühe päeva jooksul tehakse ära kõik lugemised ja tehakse ka lõppotsus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ventspilsi sadamaga just nii oli. Valitsus otsustas luua selle juhtimiseks riikliku aktsiaseltsi Ventas osta ehk Venta sadam, et päästa sadamakompleks USA rahandusministeeriumi sanktsioonidest. Kas sellest tegevuse edukaks jätkamiseks piisab, on vara öelda, sest üle ilma on jõudnud juba levida soovitused Ventspilsi sadamaga mitte koostööd teha.

Teine tähtis otsus on seotud Riia linnaduuma laialisaatmise ja pealinnas toimuvate erakorraliste valimistega. Valitsus on need küll heaks kiitnud, aga vikerkaarekoalitsiooni üks osapool - Kellele Kuulub Riik? - on vastu ja nii polnud siiani selge, kas saavutatakse enamus, mis võimaldab teema üldse parlamendi päevakorda võtta. Napilt - 50 poolt ja 45 vastu - see siiski õnnestus.

"Omavalitsuse, iseäranis veel riigi suurima omavalitsuse duuma laialisaatmine on erakorraline sündmus. Seetõttu on seadusandja selleks puhuks välja töötanud

erilise korra ehk kaasanud otsustamisse kõik võimuetapid. Nii on võimalik seda otsust vaidlustada ka riigi kõrgeimas ehk konstitutsioonikohtus," rääkis seimi Arengule/Poolt! fraktsiooni esimees Daniels Pavluts.

Esimene lugemine loodetakse suures saalis teha juba neljapäeval ja jaanuari algul jõuda lõppotsuseni.

See protsess kulgeb aga üle kivide ja kändude, sest riigikantselei teatas enne valitsuse istungit, et regionaalminisri esitatud Riia linnaduuma laialisaatmise dokumendid pole juriidiliselt piisavalt põhjendatud. Kolmapäeval ei läinud komisjoni istungil läbi ettepanek pikendada omavalitsuse tööperioodi nii, et kui erakorralised valimised toimuvad 9 kuni 24 kuud enne korralisi, siis viimaseid enam ei korraldata ja tööaeg pikeneb järgmise perioodi lõpuni.