Lembergs põhjendas tagasiastumist sooviga mitte häirida juhatuse tööd ega kahjustada mingil moel selle konkurentsivõimet.

"Ma palusin Ventspilsi linnavolikogul nimetada minu asemele teine juhatuse liige, kuni kõigis asjaoludes on selgus saadud," ütles ta.

Teisipäeva õhtupoolikul tuleb kokku linnavolikogu erakorraline istung ja määrab uue esindaja vabasadama juhatusse.

Praegu koosneb juhatus kaheksast liikmest, kelle määravad ja vallandavad linnavõimud ja ministeeriumi esindajad.

USA rahandusministeerium kehtestas esmaspäeval Magnitski akti alusel korruptsiooni tõttu sanktsioonid mitmele inimesele ja juriidilisele isikule Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, nende seas ka Ventspilsi linnapeale Aivars Lembergsile.

Ministeeriumi koostatud nimekirjas on neli organisatsiooni, mis kuuluvad Lembergsile või mida ta kontrollib. Need on Ventspilsi vabasadama administratsioon, Ventspilsi arenguamet, Ettevõtluse Arendamise Agentuur ja Läti Transpordiettevõtluse Liit.

Lembergs ei usu, et tema vastu esmaspäeval kehtestatud USA rahandusministeeriumi sanktsioonid avaldavad mõju.

Lembergsi sõnul olid "Riia varblased" juba varem "säutsunud", et sellist otsust USA-s ette valmistatakse, ning et seda koostasid kaks Läti esindajat - välisminister Edgars Rinkevics ja justiitsminister Janis Bordans, kes näevad Lembergsis oma poliitilist rivaali.

Lembergs leiab, et USA ei mõista Ventspilsi vabasadama administratsiooni, Ventspilsi arenguagentuuri, Ettevõtluse Arendamise Agentuuri ja Läti Transiidiäri Liidu tööd, muu hulgas seda, et sadama juhtkonda kuulub kaheksa inimest, kellest neli esindavad valitsust, ja "ei ole ainult Lembergs".

Ventspilsi linnapea hinnangul on sanktsioonid tänapäevased poliitilise võitluse meetodid.

"Hea, et pommi kaela ei visatud, et minust lahti saada," lisas ta.

Vastates küsimusele, mis saab nüüd nelja USA rahandusministeeriumi musta nimekirja kantud Läti organisatsiooniga, sõnas Lembergs, et sanktsioonid on mõeldud täitmiseks ainult USA firmadele, füüsilistele isikutele ning on seotud ainult varadega USA-s.

"Mul on väike eraisiku pangakonto, pole mingit vara, mida poleks juba arestitud. Arestiti juba 12 aastat tagasi ja see ei asu USA-s," seletas ta.

USA rahandusministeerium: USA on teinud tihedat koostööd Läti valitsusega

"Korruptsioon jätab inimesed ilma oma riigi ressurssidest, peamistest teenustest ja majanduslikest võimalustest, samas kui see muudab rikkaks vähesed valitud ning hõlbustab keskkonna hävitamist, poliitilist ebastabiilsust ja konflikte," ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin esmaspäeval otsust kommenteerides.

Ta ütles, et rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval on USA võtnud sihikule tegijad Euroopas, Aasias ja Ladina-Ameerikas, kes jätkavad oma ebaseadusliku tegevuse kaudu stabiilse, turvalise ja toimiva ühiskonna aluste õõnestamist.

Washington keelab nende nelja organisatsiooniga äri teha 30 päeva.

Sanktsioonid näevad ette Lembergsi ja nende nelja organisatsiooni varade blokeerimise.

"USA on teinud tihedat koostööd Läti valitsusega, et võidelda korruptsiooni vastu seal ja mujal, ning on pühendunud meie ühisele eesmärgile. See USA tegevus rõhutab Ühendriikide pühendumust Lätisse ja meie otsustavust pidada korrumpeerunud oligarhe vastutavaks oma tegude eest meie olulise Euroopa liitlase vastu," ütles USA rahandusministeeriumi välisvarade agentuur (OFAC) avalduses.

Läti välisministeerium hoiatas esmaspäeval, et isikud, ettevõtted või organisatsioonid, kes teevad finantstehinguid Lembergsi või USA rahandusministeeriumi mustas nimekirjas oleva nelja Läti organisatsiooniga, võivad sattuda USA rahandusministeeriumi sanktsioonide alla.