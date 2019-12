Kuigi oligarhist Ventspilsi linnaduuma esimehe Aivars Lembergsi skeemitamised ja seotus võimaliku korruptsiooniga on üldteada ja mitu asja kohtussegi jõudnud, tuli peaminister Krišjanis Karinši sõnul üllatusena Lembergsi ja temaga seotud nelja firma lisamine Magnitski-sanktsioonide nimekirja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks neist neljast ettevõttest on Ventspilsi vabasadam ja teine Läti Transiidiäri Assotsiatsioon, mille liikmed on ka Läti Raudtee ja Riia Lennujaam. Viimased teatasid kiiresti, et lahkuvad assotsiatsioonist, kuid Ventspilsi sadamal puudub praegu ligipääs oma arvetele.

"Peame tegema kõik, et mõju Ventspilsi sadamas töötavaile ettevõtjaile oleks võimalikult väike. Seal on 38 ettevõttega tööstusala ja 14 terminali," rääkis Läti transpordiminister Talis Linkaits.

Läti valitsus otsustas kolmapäeval, et Ventspilsi ja Riia sadama juhtimiseks moodustatakse eraldi firma, mille algkapital on 35 000 eurot. Juhtimisse kaasatakse vaid riigi esindajad. Seni on sadamaid juhtinud Ventspilsi või Riia linnavalitsus riigiga kahasse.

"Sellega lõikame ära igasuguse seose sanktsioneeritud inimese ja sadama vahel," ütles peaminister Karinš.

Lätis küsivad paljud, et kui Lembergsi ja sanktsioonidega on seotud Ventspilsi sadam, siis miks võtab riik juhtimise üle ka Riia sadamas. Riia linnapea Olegs Burovs peab seda mõistetamatuks. Selgusetu on ka see, kas ja kuidas kompenseeritakse Riia ja Ventspilsi linnale tekkivad kahjud.

"Loodame välistada igasuguse võimaluse, et ka Riia sadamat võiks puudutada mingid sanktsioonid või piirangud," põhjendas transpordiminister.

Kuigi sadamate ja raudtee osatähtsus Läti majanduses on kahanenud 2,5 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, on tegu viimase aja ühe olulisema majanduspoliitilise otsusega.