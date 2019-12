Kapo: ükski Süürias viibija pole Eestisse naasmise soovist teada andnud

"Praegusel hetkel pole teada, et keegi oleks avaldanud soovi Eestisse naasta või tulla. Eesti asjassepuutuvad ametkonnad peavad selle küsimuse lahendama lähtudes konkreetsete inimestega seotud asjaoludest," ütles BNS-ile kaitsepolitseiameti pressiesindaja Harrys Puusepp.

"Kaitsepolitsei kirjutas oma viimases aastaraamatus, et alates 2013. aastast on nad tuvastanud paarkümmend Eestiga seotud isikut, sealhulgas alaealised, kes viibivad või on viibinud Süüria-Iraagi konfliktikoldes ja kellel on sidemeid sealsete äärmusrühmitustega," lisas ta.

Soome valitsus langetas poliitilise otsuse tuua Süürias Al-Holi põgenikelaagris asuvad islamiäärmuslaste soomlastest lapsed tagasi võimalikult ruttu, kuid nende emade puhul teevad ametnikud otsuse igaühe puhul eraldi.

Süüria kurdide käes on mitu aastat kestnud sõjategevuse järel äärmusrühmituse ISIS vastu lisaks vangilangenud pühasõdalastele kümneid tuhandeid tsiviilisikuid ja ISIS-e võitlejate sugulasi.

ÜRO teatel elas Al-Holi laagris novembris umbes 70 000 inimest - üle 30 000 iraaklase, 28 000 süürlast ja umbes 10 000 teiste riikide kodanikku.

Kurdi võimud on kutsunud lääneriike korduvalt oma kodanikke tagasi võtma, kuid lääneriigid on suhtunud sellesse seni suhteliselt tõrksalt.