"Viisalihtsustus ja selle tulemusel kasvanud välismaalaste reisid Venemaale on iseäranis meele järgi Vene luureteenistustele. Nad otsivad süstemaatiliselt välismaalasi, kes võiksid pakkuda luureinfot või täita muid ülesandeid," öeldakse Leedu julgeolekuteenistuste VSD ja kaitseministeeriumi teise uurimisosakonna (AOTD) koostatud riiklikus ohuhinnangus, mis sel nädalal avalikustati.

Kasvanud külastuste arv võimaldab laiemalt kasutada "luuretegevust oma territooriumil", mis on Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) ja sõjaväeluure GRU väljatöötatud meetod, lisatakse raportis, mida vahendas Leedu ringhääling.

Enamus viimastel aastatel Leedus, Lätis ja Eestis avalikuks saanud spionaažijuhtumeid on olnud seotud nende riikide elanikega, kes on värvatud Venemaal, märgitakse ülevaates.

Venemaa on kehtestanud lihtsustatud korra mõnedesse riigi piirkondadesse sisenemiseks, milleks tuleb esitada internetis elektroonilise viisa taotlus. Viisa saamiseks tuleb Venemaa välisministeeriumi kodulehel täita avaldus, lisada värviline foto ning nelja päeva jooksul saadetakse PDF-formaadis viisa, mille võib paberile trükituna või nutitelefonis piiril ette näidata. Viisataotlus tuleb esitada mitte hiljem kui neli päeva enne reisi. Viisa kehtib kuni 30 kalendripäeva, kuid Venemaal tohib selle alusel viibida kuni kaheksa päeva. Hiljuti laienes uus kord Kaug-Idasse sõitmiseks, varasemalt on see kehtinud juba Kalinngradi ja Leningradi oblastisse ning Peterburgi reisimiseks.

Vene luureteenistused jälgivad viisataotlusi ja märgivad ära isikud, kellel võiks olla nende jaoks väärtuslikku teavet: endised ja praegused poliitikud, ettevõtjad, õiguskaitse valdkonna töötajad, sõjaväelased ja meediatöötajd, öeldakse Leedu luureteenistuste koostatud ülevaates.

Võimalikke ohtude ärahoidmiseks soovitatake Leedu turistidel Venemaal liikuda grupis ja hoiduda avaliku korra rikkumisest ning ülemäärasest alkoholi tarvitamisest. Samuti tasuks järgi vaadata, et nende dokumendid ja load kehtivad ning esitada viisataotluse täitmisel tõest informatsiooni. Ka võib olla riskantne võtta reisile kaasa oma igapäevaselt kasutatavaid nutiseadmeid või arvutit. Raportis soovitatakse Venemaal reisides olla ettevaatlik uute tutvuste sõlmimisel või kingituste ja palvete saamisel.

Hiina luurab LinkedIn-i abil

Leedu julgeolekuraportis tuuakse ka välja, et Hiina luure kasutab oma tegevuses aktiivselt professionaalide ja tööandjate suhtlusvõrgustikku LinkedIn. "Hiina luure kasutab LinkedIn-i kontaktide loomiseks väljavalitud sihtmärkidega välismaal värbamisoeratsioonide algfaasis," tõdetakse raportis. Samas lisatakse, et Hiina suunab oma tegevuse peamiselt riigiteenistujate, IT-spetsilistide, kaitsevaldkonna töötajate ja teadlaste poole.

Hiina luurajad esinevad väljamõeldud ettevõtete esindajatena ja pakuvad oma sihtmärkidele võimalust hakata oma konsultantideks või töötajateks. "Sellised operatsioonid on väga odavad ega kujuta mitte mingit riski Hiina luureohvisteridele," öeldakse raportis.