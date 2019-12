Soome välisministeerium teatas neljapäeval, et Süürias asuvast Al-Holi laagrist tuuakse kodumaale kaks Soome kodanikust orbu ning et ametnikud teevad selle nimel juba ettevalmistusi.

Laste julgeoleku ja isikuandmete kaitseks välisministeerium laste kohta täpsemat informatsiooni ei jaga. Samuti ei jagata avalikkusega detaile, välismaal läbi viidavate menetluslike toimingute kohta, vahendas Yle.

Pärast kodumaale toomist suunatakse lapsed kõigepealt tervisekontrolli ning lastekaitseametnike hoole alla. Seda, millisesse omavalitsusse nad suunatakse, ei avalikustata.

"Lapsed on tõenäoliselt erineval viisil traumeeritud ja vajavad seetõttu mitmesugust tuge. Nende seisundit jälgitakse ja arengut toetatakse pikaajaliselt," rõhutas sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kõrge ametnik Kirsi Varhila pressiteates.

Soome valitsus avaldas esmaspäeva õhtul kümnest punktist koosneva kavatsusteplaani, mis puudutab Süürias Al-Holi laagris viibivaid Soome kodanikest lapsi ja nende emasid.

Peaminister Sanna Marini plaani peamiseks ideeks on see, et valitsuse eesmärgiks on tuua Soome kodanikest lapsed kodumaale nii kiiresti kui võimalik. Täiskasvanute aitamiseks mingeid kohustusi ei ole ning ametnikud hindavad iga täisealise kodaniku kodumaale toomist juhtumipõhiselt.

Valitsuse seisukoht on üsna sarnane president Sauli Niinistö poolt pühapäeval tehtud avaldusele, mille kohaselt tuleb lapsi aidata, kuid nende emade puhul sellist kohustust ei ole.

Opositsioon pole aga valitsuse seisukohaga jätkuvalt rahul, sest äsja avaldatud plaanist ei selgu lõplikult, kas laste emad tuuakse ikkagi Soome tagasi või mitte ehk vastutuse selles küsimuses on valitsusparteid pannud endiselt ametnike õlgadele.

Samuti toovad opositsioonisaadikud Koonderakonnast, Põlissoomlaste parteist ja Kristlike Demokraatide seast esile seda, et kui esialgsed plaanid poleks avalikkuse ette lekkinud, oleks nii lapsed kui ka ISIS-e territooriumile rännanud täiskasvanud emad tõenäoliselt praeguseks juba kõik Soome toodud. Samuti olevat valitsus tulnud ametliku plaaniga välja alles opositsiooni surve tõttu.

Kuigi Al-Holi laagris viibib hetkel tuhandeid inimesi, on Soome kodanikke seal umbes 40 - kümmekond naist ja umbes 30 last, nende seas kaks orbu. Nende naasmine Soome on keeruline küsimus, sest Soome kaitsepolitsei Supo peab naisi ja mingil määral ka lapsi võimalikuks terroristliku seoste tõttu julgeolekuohuks. Samas on tegu endiselt Soome kodanikega, kelle aitamist ja kaitsmist nõuavad nii riiklikud seadused kui ka rahvusvahelised lepped. Seda asjaolu on oma kommentaaris rõhutanud ka õiguskantsler Tuomas Pöysti, kelle sõnul on eriti oluliseks teemaks just laste õigused.

Soome keskkriminaalpolitsei kinnitas neljapäeval, et iga Al-Holi laagrist kodumaale naasva Soome kodaniku kohta viiakse läbi uurimine, mille eesmärgiks on muuhulgas selgitada, kas inimese näol on tegu kahtlustatava või kuriteo ohvriga.

Yle nentis pikemas ülevaates, et sõjakeerises õpitud ideoloogiast vabanemine võib mõnede laste puhul kesta aastaid.