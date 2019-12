Peaminister Sanna Marini plaani peamiseks ideeks on see, et valitsuse eesmärgiks on tuua Soome kodanikest lapsed kodumaale nii kiiresti kui võimalik. Täiskasvanute aitamiseks mingeid kohustusi ei ole ning ametnikud hindavad iga täisealise kodaniku kodumaale toomist juhtumipõhiselt, vahendas Yle.

Plaani alusel koostatakse riiginõukogu põhimõtteline otsus, mis tuleb heaks kiita ka riigi välis- ja julgeolekupoliitikaga seotud ministeeriumite ja presidendi poolt.

Valitsuse seisukoht on üsna sarnane president Sauli Niinistö poolt pühapäeval tehtud avaldusele, mille kohaselt tuleb lapsi aidata, kuid nende emade puhul sellist kohustust ei ole.

Plaani kümme punkti on järgmised:

1. ametnike tegutsevad kõigis olukordades aktiivselt selle nimel, et järgitakse õigusriigi põhimõtteid, põhiseadust, muid Soome seadusi ja rahvusvahelist õigust, sealhulgas inimõigusi ja lapse õigusi puudutavaid leppeid;

2. juhtivat volitust sellel teemal omab välisministeerium ja viimase poolt nimetatud eriesindaja. Välisministeerium juhib ametkondade tegevust ja koostööd ning teeb kodumaale toomise otsused lähtudes Soome seadustest;

3. lahendused, mida volitusi omav ametivõim peab iga isiku kodumaale toomiseks tegema, lähtuvad iga juhtumi eraldiseisvast kaalumisest ning otsust ellu viivate ametivõimude hinnangutel ja otsustel;

4. ametivõimude eesmärgiks on kõikides olukordades tagada lapse huvid. Selle tagamiseks tehakse pidevat koostööd lastekaitseametnikega lähtudes lastekaitseseadusest;

5. iga juhtumi analüüsimisel pürgib teostav ametivõim selle poole, et kõikide võimalike vahendite abil kindlustada, et kodumaale toodud isik ei tekita julgeolekuohtu Soomes viibivatele inimestele. Ametnike kohustuste hulka kuulub põhiseadusest lähtudes menetleda juhtumeid nii, et Soome elanike julgeolek ei satu ohtu;

6. valitsuse lähtekohaks on laste aitamine. Kohustust aidata vabatahtlikult piirkonda läinud inimesi ei ole;

7. Soomes uurivad ja hindavad vastavaid volitusi omavad ametnikud võimalikke kriminaalvastutusele võtmise juhtumeid;

8. valitsus analüüsib vajadusi teha muudatusi seadustes, mis puudutavad terroristlikku tegevust, ning teeb seadustesse vajalikuks osutunud parandused;

9. käesoleva seisukoha alusel uuendab välisministeerium eriesindaja mandaati ja ministeeriumi tegevusplaani;

10. käesolev otsus ei ole üldine suunis, see ei ole juriidiliselt siduv ega puuduta lastekaitse vajadust ja tegevusi üksikisiku tasandil.

Opositsioon pole aga valitsuse seisukohaga jätkuvalt rahul, sest äsja avaldatud plaanist ei selgu lõplikult, kas laste emad tuuakse ikkagi Soome tagasi või mitte ehk vastutuse selles küsimuses on valitsusparteid pannud endiselt ametnike õlgadele.

Samuti toovad opositsioonisaadikud Koonderakonnast, Põlissoomlaste parteist ja Kristlike Demokraatide seast esile seda, et kui esialgsed plaanid poleks avalikkuse ette lekkinud, oleks nii lapsed kui ka ISIS-e territooriumile rännanud täiskasvanud emad tõenäoliselt praeguseks juba kõik Soome toodud. Samuti olevat valitsus tulnud ametliku plaaniga välja alles opositsiooni surve tõttu.

Valitsus on omakorda kritiseerinud teravalt Al-Holi laagri juhtumit puudutavate dokumentide lekkimist ning lubanud leiktajad välja selgitada.

Soome avalikkuses on saanud viimasel ajal palju vastukaja väidetav plaan tuua kodumaale Põhja-Süürias asuvas laagris viibivad Soome kodanikest naised ja lapsed. Tegemist on suures osas äärmusrühmituse ISIS ridades võitlejaks olnute pereliikmetega. Plaani toimumise ja ajakava asjus on endiselt palju segadust, mis on omakorda toonud kaasa ka terava poliitilise debati. Opositsioon ja ka president Niinistö ise on nõudnud praeguselt Soome valitsuselt juhtumi teemal selget, poliitilist otsust.

Kuigi Al-Holi laagris viibib hetkel tuhandeid inimesi, on Soome kodanikke seal umbes 40 - kümmekond naist ja umbes 30 last, nende seas ka paar orbu. Nende naasmine Soome on keeruline küsimus, sest Soome kaitsepolitsei Supo peab naisi ja mingil määral ka lapsi võimalikuks terroristliku seoste tõttu julgeolekuohuks. Samas on tegu endiselt Soome kodanikega, kelle aitamist ja kaitsmist nõuavad nii riiklikud seadused kui ka rahvusvahelised lepped. Seda asjaolu on oma kommentaaris rõhutanud ka õiguskantsler Tuomas Pöysti, kelle sõnul on eriti oluliseks teemaks just laste õigused.