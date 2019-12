SVT: Süüria võimud pidasid kinni Al-Holi laagrist lahkunud Rootsi naised

Rootsi ringhäälingu SVT andmetel on Süüria valitsusväed pidanud kinni Al-Holi laagrist välja smugeldatud Rootsi kodanikest naisi.

Naised olid laagrist põgenenud käesoleva aasta sügisel ning SVT andmetel oli nendega kaasas ka lapsi, vahendas Yle.

Naisi on vähem kui kümme ning uudise kohaselt on neid üle kuulatud. Lähipäevadel peaksid nad Damaskuse lähistel asuvas Adra vanglas kohtu ette astuma.

Al-Holi laagris on peamiselt äärmusrühmituse ISIS võitlejate naised ja lapsed. Rootsi kodanikest naiste kohtuprotsessil on tõenäoliselt plaanis välja selgitada, kas nad on ka ise terroristlikus tegevuses süüdi.

SVT andmetel sai üks Rootsi kodanikust mees oma tütrelt sõnumi, mille kohaselt viibib ta samuti Adra vanglas. Tütre sõnul võidakse Rootsi kodanikest naised riigist välja saata, kui Stockholm nõustub neid vastu võtma.