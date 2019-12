Leht: Eesti ametkonnad valmistuvad Putini ja Trumpi võimalikuks visiidiks

Visiitide ettevalmistusi kinnitasid Eesti Päevalehele ja Delfile mitu sise- ja välisministeeriumi allikat.

President Kersti Kaljulaid saatis juba oktoobris Soome presidendile Sauli Niinistöle, Ungari presidendile Janos Aderile ja Venemaa presidendile Vladimir Putinile kutse osaleda suvel Tartus peetaval VIII soome-ugri rahvaste maailmakongressil. Kaljulaid kutsus Putinit suusõnaliselt Eestisse juba nende kahepoolsel kohtumisel Moskvas.

Järgmise aasta juunis on Tallinnas ka kolme mere algatuse tippkohtumine ja just selle raames on nähtud võimalust, et USA president Donald Trump võiks Eestit külastada. USA tunneb kolme mere algatuse vastu väga tõsist huvi. "See on nende jaoks prioriteetne projekt," kinnitati Eesti Päevalehele ja Delfile. "USA näeb sellest uut hoogu Euroopa suhetes ja Eestil on sellele kohtumisele suured ootused."

Ei Putin ega Trump pole Eestisse tulekut ametlikult veel kinnitanud. "Kes ütleb pool aastat ette, et Putin ja Trump siia kindlasti tulevad, see eksib," ütles üks tippametnik.