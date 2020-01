Kõige mustema stsenaariumi kohaselt võib Iraani ja USA vahel puhkeda sõda, kuid ka ilma selleta on Iraanil võimalus piirkonna naftatootmist oluliselt häirida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ühest küljest on see, et nad ründavad tootmisrajatisi, teisest küljest on transpordikoridor seal väga kitsas, mille üle on Iraanil võimalik teatud kontrolli omada. Oleme seal juba näinud tankerite ründamist ja muud sellist," ütles Arenguseirekeskuse uuringutejuht Meelis Kitsing.

Eelkõige puudutab probleem Hormuzi väina, läbi mille liigub naftatransport Pärsia lahelt maailmamerele. Kui palju konflikti eskaleerumine nafta hinda tõsta võiks, ei julge keegi ennustada.

"Kui me vaatame näiteks septembri keskpaika, kui Saudi Araabias rünnati naftatootmist, siis tõusis nafta hind järsult umbes 14 protsenti. See tipphind kukkus küll suhteliselt kiiresti, aga ka pärast seda on naftahind tasapisi tõusma hakanud. Kui kõrgele see tõusta võib, on väga raske öelda," rääkis Swedbank Eesti peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Küsimus ei ole ainult selles, mida Iraan teeb järgmise sammuna, vaid ka, mida teeb USA selle järgmise sammu vastu. Näha mitu sammu ette sellises määramatus keskkonnas on väga raske," ütles Kitsing.

Nafta hinda võiks stabiliseerida see, kui teised naftariigid toodangut tõstaksid, kuid see ei käi üleöö.

"Praegu on OPEC võtnud vastu otsuse tootmist vähendada ja see, et hakata tootmist suurendama, võib olla üks variant, aga selline otsus ei tule kiiresti. See võtab aega ja kuni see hakkab mõjutama nafta hindu, sellel on kindlasti pikk viiteaeg," selgitas Mertsina.