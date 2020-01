Soome teadlane: Iraani kindrali tapmine võrdub sõjakuulutusega

USA tappis Soleimani reede varahommikul õhulöögiga Bagdadi rahvusvahelisele lennuväljale. Rünnakus sai surma veel seitse inimest, nende hulgas Iraagi Hashed al-Shaabi paramilitaarväe asejuht Abu Mahdi al-Muhandis.

"Tegemist on äärmiselt tähelepanuväärse sündmusega kogu Lähis-Ida olukorra eskaleerumise seisukohast. Soleimani oli siiski sisuliselt Iraani tähtsuselt teine isik. Sellise kindrali mõrvamine, ja veel võõra riigi territooriumil, võrdub minu meelest sõja kuulutamisega," ütles Multanen.

Soome teadlase arvates on Iraan sunnitud vastama.

"Iraani Islamivabariik on nüüd sellises olukorras, et ilma mingisugusegi vastulöögita kaotab ta oma näo," ütles Multanen ja lisas, et tema arvates on jõutud "väga lähedale uuele ulatuslikule Lähis-Ida sõjale".

Üks koht, kus sõda võib puhkeda, on väga tuleohtlik Hormuzi väina piirkond.

Ka Soome maakaitsekõrgkooli sõjakunsti osakonna juhataja kolonel Petteri Kajanmaa on arvamusel, et Soleimani tapmine võib halvimal juhul viia sõjalise konfliktini USA ja Iraani vahel. Eskalatsioon sõltub tema sõnul sellest, millise kättemaksuviisi Iraan valib.

"Iraanil on oma positsiooni kindlustamiseks vaja midagi teha ja oma suurust näidata. Mingeid relvaaktsioone kindlasti tehakse, aga mis võiks olla sihtmärk? Võimalikud on Ühendriikide objektid, aga ka Iisrael on potentsiaalne sihtmärk," arvab Kajanmaa.

Võõrriigi kõrgeimasse sõjalisse ja poliitilisse juhtkonda kuuluva isiku tapmine õhurünnakus on tegu, mis rikub mitmeid rahvusvahelise poliitika mängureegleid. Kajanmaale teeb muret, mida tähendab niisuguse eeskuju andmine tulevikus.

"Mulle teeb muret, et Ühendriigid põhjendasid rünnakut sellega, et nende meelest on ohus nende rahvuslikud huvid ja see oli ennetav meede. Sellist retoorikat kastutab nii mõnigi teine riik, ja kui see rahvusvaheliselt heaks kiidetakse, siis ega see maailma paremaks küll ei tee."

Soome suursaadik Iraanis Keijo Norvanto on veendunud, et kindrali tapmine suurendab konservatiivsete ja rahvuslike jõudude toetust Iraani valimistel. Parlamendivalimised on veebruaris ja konservatiivide toetus on USA sanktsioonide tõttu niigi tõusuteel.

Ka Norvanto on veendund, et Iraan ei jäta Soleimani surma eest kätte maksmata.

"Sündmuste käiku on võimatu prognoosida, aga raske on ette kujutada, et Iraan jätab rünnakule vastamata. See võib omakorda tuua kaasa uusi ja veel rängemaid rünnakuid. Halvimal juhul võib muidugi puhkeda täiemõõduline sõda, aga hetkel ei pea ma seda tõenäoliseks," rääkis saadik Teheranist.

Tema sõnul on kõige raskemas olukorras tavalised Iraani kodanikud, keda piinavad määramatus ja kindlusetus.