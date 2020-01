Anvelt teatas uuest töökohast sotsiaalmeedia vahendusel. "Läbi on saamas kogumise aeg ning kätte on jõudnud jagamise aeg. Ja need, mida jagama hakkan, on kogemused. Ja neid ikka jagub," kirjutas Anvelt.

Eksministri sõnul on kogemusi parem jagada meeskonnas, kellega koos on ta pidanud riiki tüürima läbi mitme valitsuse ja keda ta usaldab, mistap valiski Powerhouse'i.

Anvelt teatas siseministriametist ja poliitikast lahkumisest 2018. aasta 20. novembril. Ootamatu lahkumise põhjuseks tõi ta toona mure tervise pärast. Veidi hiljem lahkus ta ka sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadest.