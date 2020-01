Pentagon: USA ei kavatse Iraagist vägesid välja viia

"Praegu meil ei ole plaane vägede väljaviimiseks Iraagist," lausus ta kaitseministeeriumi briifingul.

Hoffman jätkas: "Me jätkame kõnelusi meie Iraagi võõrustajatega. Me tahame endiselt olla suveräänse ja õitsva Iraagi sõbrad ja partnerid."

Tema sõnul on silmnähtav asjaolu, et Ühendriikide väed on Iraagis headuse jõud, ning nende kohalolu Iraagis lubab NATO-l osaleda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastases võitluses.

Hoffman ütles, et Pentagon ei ole saanud vägede väljaviimiseks mingeid juhiseid. "Meie lootus ja meie eesmärk seisneb selles, et USA julgeolekujõud jääksid piirkonda, et osutada abi julgeoleku tagamisel ja Iraagi muutmisel õitsvaks riigiks."

USA president Donald Trump hoiatas varem, et Bagdad seisab silmitsi seninägematute sanktsioonidega, kui Iraagi võimud otsustavad Ühendriikide väed riigist välja saata.

"Kui nad võtavad vaenuliku ja meile vastuvõetamatu hoiaku, siis me kehtestame väga tõsised sanktsioonid," lausus Trump, hoiatades, et need saavad olema palju karmimad kui Iraani-vastased meetmed.

Ta lisas ka, et USA ei vii oma vägesid Iraagist välja seni, kuni Bagdad pole kinni maksnud USA rahadega rajatud õhujõudude baasi, mis olevat maksma läinud miljardeid dollareid.