Kiviõli 1. keskkooli õpetajad edastasid vallale streigiteate

Sellisel põhjusel pole Eesti hariduselus varem streigitud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Iga streik, kuna see on ka pretsedent Eesti riigis, on äärmuslik samm, kuhu me ei taha minna. See kaks nädalat, mis jääb siia vahele, me soovime väga siiralt olla läbirääkimistes, et leida parem lahendus, et me ei peaks valima seda äärmuslikku. Loomulikult paneb see kõik raskesse olukorda, aga äkki me leiame selle kahe nädalaga väga kiiresti lahenduse," rääkis Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer.

Korra on Kiviõli 1. keskkooli õpetajad juba vallandatud koolijuhi toetuseks streikinud: 17. detsembril oli tunniajaline toetusstreik.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ütles ERR-ile, et ta on valmis tekkinud olukorda sisuliselt kommenteerima uuel aastal.