"Jätkame väljakuulutatud konkursiga uue koolijuhi leidmiseks Kiviõli 1. keskkoolile, sest me ei jõudnud Heidi Uustaluga kokkuleppele direktori kohusetäitja lepingu sõlmimiseks," ütles vallavanem Viktor Rauam.

Reedel tegi vallavalitsus kompromissettepaneku, kus soovitakse, et Uustalu nõustuks töölepingu erakorralise ülesütlemisega ning loobuks kõigist pretensioonidest. Vastutasuks pakkus vald Uustalule direktori kohusetäitjana jätkamist käesoleva õppeaasta lõpuni.

Uustalu teatas vastuskirjas, et "ei saa sellise tingimusega nõustuda, sest minuga töölepingu ülesütlemiseks puudus alus".

Uustalu tegi omalt poolt vastupakkumise, mille järgi on kompromissi kohustuslikuks tingimuseks, et ""Lüganuse vald tunnistab, et Heidi Uustaluga 02.08.2004 sõlmitud töölepingu erakorraline ülesütlemine oli tühine".

"Kui vald selle tingimusega nõus on, saab rääkida ka muudest kompromissi osadest," märkis Uustalu.

Vallavalitsus otsustas pärast Uustalu äraütlevat vastust, et nüüd alustatakse läbirääkimisi konkursile laekunud direktori kandidaatidega, kes pärinevad nii kooli kollektiivist kuid ka väljastpoolt Kiviõli 1. keskkooli. Uustalu ei jätka ka direktori kohusetäitjana, vald lubas uuest direktorist teada anda koha pärast otsuse langetamist.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam ja Uustalu kohtusid nädal aega tagasi ning Uustalu pakkus toona välja, et vald võtab käimasolevas kohtuasjas hagi õigeks või saavutatakse kompromiss kohtumenetluses.

Uustalu pöördus kohtusse peale seda, kui vallavanem Rauam teatas, et vallavalitsus on otsustanud Uustaluga töölepingu lõpetada.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad loobusid streigist tingimusel, et vallavalitsus arutab Heidi Uustaluga tema võimalikku töötamist koolijuhi kohusetäitjana. Õpetajad lubasid koolirahu hoida ka siis, kui endise direktoriga kokkuleppele ei jõuta.

Lüganuse vallavalitsus lõpetas Uustalu töösuhte detsembri alguses peale seda, kui volikogu koalitsioon leidis, et opositsiooni kuuluv Uustalu on kaotanud nende usalduse. Volikogu otsus tuli peale seda, kui Reformierakonda kuuluv Uustalu oli lubanud koolis korraldada Reformierakonna noorte koosoleku.

Vallavalitsuse hinnangul oleks streik ebaseaduslik, õpetajaid nõustava haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri arvates on streik oma vallandatud juhi toetuseks siiski lubatud.