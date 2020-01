Yana Toomi assistendiks saab endine Läti eurosaadik

Toom ütles Postimehele, et tema praegune assistent Jevgeni Tamme lahkub ametist 20. jaanuaril, et õpinguid jätkata.

Mamikinsi kasuks räägib Toomi sõnul ka asjaolu, et ta oskab prantsuse keelt, mida keegi teine tema büroos ei valda. Toom lisas, et Mamikins valdab hästi välispoliitilisi teemasid ja ta on olnud Euroopa Parlamendi gruusia raportöör.

"Mul on vaja inimest, kes teeb endale asjad selgeks ja aitab ka mul seda teha," sõnas Toom.