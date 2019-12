Eelmisel neljapäeval toimunud Lüganuse volikogu istungil palus volikogu liige Enno Vinni võtta vallavalitsusel seisukoht 13. novembril koolis toimunud Reformierakonna noorte koosoleku kohta. Koolis koosolekut korraldada lubanud haridusasutuse reformierakondlasest direktor Heidi Uustalu kuulub volikogus opositsiooni. Kusjuures viimatistel valimistel kandideeris Heidi Uustalu Enno Vinniga ühes nimekirjas, kuid pärast valimisi kasvasid nende poliitilised vaated lahku.

Täna hommikul vallamaja ees korraldatud koolipere piketi saatel toimunud vallavalitsuse koosolekul jõuti otsusele, et 30 aastat, neist 15 direktorina, Kiviõli 1. keskkoolis töötanud Heidi Uustalu ei sobi enam valla suurima kooli juhiks. Vallavanem Viktor Rauam põhjendas otsust järgmiselt: "Tegelikult on lugu selles, et üks koolijuht, kes on valla allasutuse juht, peaks töölepingu järgi olema lojaalne. Me ei saa seda praegu eeldada ja meil ei ole omavahelist usaldust."

Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu esimehe, volikogus sarnaselt kooli juhiga opositsiooni kuuluva Mehis Kreismani arvates ei teinud keerulisse olukorda sattunud vallavalitsus täna head otsust. "Minu jaoks on see inetu ja alatu käitumine. Välja on otsitud põhjused, miks direktor lahti lasta ning seda olukorras, kus enamik kogukonnast on kooliga väga rahul. Ma ei taha seda öelda, kuid see on minu silmis poliitika, kus kasutatakse ära koalitsioonis olevat ühe häälega enamust ja see üks hääl manipuleerib nii vallavalitsuse kui ka vallavolikogu liikmetega," ütles Kreisman.

Uustalu ametist vabastamine on poliitiline tagakiusamine, ütles Reformierakonna Ida-Virumaa ringkonna juht Maris Toomel. Toomeli sõnul on Enno Vinni volikogule tehtud ettekanne valeväidetest kubisev laim, kus süüdistatakse koolijuhti ilma igasuguse tõestusmaterjalita.

Kiviõli 1. keskkooli koolipere plaanib tekkinud olukorda koos kohaliku võimu esindajatega arutada täna õhtul koolis toimuval koosolekul. Kooli kodulehekülje teatel täidab praegu direktori kohuseid õppealajuhataja Pilvi Kuurmann.