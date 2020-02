Eelmisel nädalal viibis Bennett visiidil Washingtonis, kus kohtus oma USA kolleegi Mark Esperi ning teiste kõrgete julgeolekuametnikega, kirjutab Times of Israel.

Benneti sõnul leppis ta ameeriklastest kolleegidega kokku, et Teherani katsetele mõjuvõimu kasvatada asutakse vastu ühiselt. Ministri sõnul üritab Iraan juba pikemat aega luua koridori läbi Iraagi ja Süüria Liibanoni ning viia oma kohalolek jõulisemalt Vahemereni.

"Ma kohtusin oma kolleegi, USA kaitseministri Mark Esperiga ning me leppisime koordineerimises täpselt kokku - nemad võtavad enda kanda Iraagi, meie võtame Süüria," selgitas Bennett Tel Avivis peetud kõnes.

Pentagoni pressiesindaja nimetatud väidet otseselt kommenteerima ei hakanud, kuid ütles, et USA kaitseministeerium on pühendunud tugevale sõjalisele partnerlusele Iisraeliga.

Oma kõnes tunnistas Bennet ka seda, et Iisrael korraldas üle-eelmisel nädalal õhurünnakuid Süürias asuvate Iraani objektide vastu ning et Iisrael on Iraani kohaoleku vastu üha jõulisemaid samme astumas. Tavaliselt Iisraeli esindajad selliseid õhurünnakuid omaks ei võta ega kommenteeri, kuigi üldiselt on asjaolusid arvestades nende löökide sooritaja üldjuhul kõigile selge.

Bennett on senisesse koalitsiooni kuuluva tugevalt parempoolse erakonna Yamina liider, kes sai kaitseministriks umbes kolm kuud tagasi. Tema sõnul on eesmärgiks tõrjuda Iraani üksused Süüriast välja aasta jooksul ning muuta Süüria Teherani jaoks "nende Vietnamiks", viidates Külma sõja aegsele ebaõnnestunud USA kohalolekule Vietnamis.

"Süüria territooriumil on meil üleolek luuretegevuses ja õhuruumis. See on halb koht, kus Iraanil olla," sõnas Iisraeli kaitseminister.