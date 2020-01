Eelmise aasta lõpu seisuga on Eestis 187 vangi 100 000 elaniku kohta. Euroopa Liidu riikidest on see näitaja kõige kõrgem Leedus, kus oli 235 vangi 100 000 elaniku kohta, millele järgnesid Tšehhi (199), Poola (197), Läti (195) ja Slovakkia (195), selgub maailma kinnipidamisasutuste infot koondava väljaande World Prison Brief värskest infost.

Soomes on 51 vangi 100 000 elaniku kohta, Rootsis 59, Hollandis 61, Saksamaal 78, Belgias 95, Austrias 98, Prantsusmaal 105 vangi 100 000 elaniku kohta.

Samas on Eestis kinnipeetavate arv siiski aastatega märgatavalt vähenenud, rõhutas justiitsiminsteeriumi pressiesindaja. "Alates 2012. aastast on statistikaandmetes näidatud vangide arv koos arestimajades viibivate vahistatutega. 2005. aastal oli vangide arv vanglas 4410, kui aga sisse arvestada ka arestimajades viibijad, oli neid umbes 5000. Tänase seisuga on Eestis vange 2502. Seega on vangide üldarv viimase 15 aasta jooksul vähenenud kaks korda. Ka möödunud aastal vähenes vanglates ja arestimajades olevate vangide arv 94 võrra," ütles ministeeriumi esindaja.

World Prison Briefi andmete kohaselt oli 20,1 protsenti Eesti kinnipeetavatest kohtueelses vangistuses, naissoost vange oli 4,5 protsenti ja alaealisi ehk alla 18-aastaseid kinnipeetavaid 0,6 protsenti. 35,5 protsenti vangidest oli mitte-Eesti kodakondsusega.

Eestis on kolm vanglat kokku 3357 kohaga, mis tähendab, et vanglate täituvus oli 76,6 protsenti.